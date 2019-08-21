مال وأعمال

أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة 767.42 ألف دينار.

وقالت «الكوت» في بيان للبورصة، إن العقد خاص بتقديم أعمال وتوريد وتسليم الغازات الصناعية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن العقد سيكون له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.

من ناحية أخرى، اجتمع مجلس إدارة «الكوت» وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة برئاسة محمد أحمد حسين، ونائبه نواف ارحمه سالم، وبعضوية كل من: أحمد جاسم القمر، مبارك علي الحمدان، يوسف مشاري القصار، صقر غانم الغانم ونواف حسين معرفي.

الجدير بالذكر أن سهم «الكوت» موقوف عن التداول ببورصة الكويت؛ نظراً لعدم تقديم الشركة بيانات 31 مارس 2019.

كانت أرباح «الكوت» ارتفعت 1.1 في المئة في العام الماضي، لتصل إلى 6.29 ملايين دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 6.22 ملايين دينار في عام 2017.

