مال وأعمال

أنقرة - «كونا»: اظهرت بيانات احصائية تركية أن الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات فيها في يوليو الماضي. وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 219 عقارا في يوليو الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشرائهم 734 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 464 عقارا ثم السعوديون رابعا بعدد 218 عقارا والروس بعدد 215 عقارا. وأشارت المؤسسة الى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا في يوليو الماضي بلغ 4192 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 46?7 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه في 2018.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يوليو الماضي، اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1903 عقارات تلتها مدينة أنطاليا بعدد 764 ثم مدينة أنقرة بـ 249 ثم مدينة بورصة بـ 217 ومدينة يالاوا بـ 177 عقارا.

