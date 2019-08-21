مال وأعمال

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية عن توقيعها عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية قدرها 66?5 مليون دينار كويتي (نحو 226 مليون دولار أميركي).

وقالت الأرجان في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني للبورصة إن العقد يأتي في إطار ترتيب الهيكل التمويلي للشركة وإعادة توزيع مخاطر ادوات الدين الخاصة بها من خلال تحويل التزاماتها القصيرة ومتوسطة الأجل لطويلة الأجل الذي من شأنه زيادة ملاءة الشركة المالية. وبينت الشركة في افصاحها أن العقد عبارة عن شريحتين الأولى بقيمة 53?9 مليون دينار (نحو 183?2 مليون دولار) لسداد التزامات الشركة تجاه بنوك محلية والثانية بقيمة 11?04 مليون دينار (نحو 38?7 مليون دولار) لتمويل تطوير وتجديد بعض مشاريع الشركة وتغطية النفقات التشغيلية لها بالإضافة إلى خطابات ضمان بمبلغ 1?5 مليون دينار (نحو 5?1 ملايين دولار). وأشارت الشركة إلى أن مدة القرض 6 سنوات وسيتم سداده على دفعات سنوية بداية من يوليو 2022 وحتى يوليو 2025 بمعدل فائدة 2?5 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي كما سيظهر أثره على البيانات المالية المجمعة وفقا للمبالغ المستخدمة خلال مدة التسهيلات.

