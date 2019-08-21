مال وأعمال

اعلنت «أسيكو البيوت»، التابعة لـ «أسيكو المجموعة» عن تقديم خدماتها الفنية والتقنية وحلول متكاملة لبناء الوحدات السكنية الخاصة، وذلك بمواصفات عالية الجودة تعتمد على توفير جميع مواد البناء المطلوبة، وتعيين أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في التنفيذ، مع الالتزام بممارسات الاستدامة، والتسليم على المفتاح بمنتهى الراحة والكفاءة.

علماً أن «أسيكو البيوت» تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للعملاء الراغبين في بناء وتشطيب وحداتهم السكنية بكلفة تناسب جميع الميزانيات، كما تلبي احتياجات عملائها للبناء من خلال نافذة واحدة، مع تبنيها أعلى معايير الجودة والاستدامة منذ مرحلة التصميم والترخيص إلى تسليم المفتاح بما في ذلك أي متطلبات أو تعديلات إضافية، والتزامها بسرعة التنفيذ والتسليم خلال فترة زمنية قياسية بحدود الـ7 أشهر، ذلك إلى جانب إمكانية التوسعة المستقبلية وترميم المنشآت بسهولة. «أسيكو البيوت» هي الشريك المثالي لكل من يرغب ببناء بيت العمر، حيث أنها تعتمد التصميمات الراقية والتشطيبات الديلوكس والسوبر ديلوكس التي ترضي أذواق العملاء على اختلافها وتتماشى مع متطلبات حياتهم العصرية. كما طوّرت الشركة مفهوماً مميزاً يناسب نمط الحياة في الكويت، حيث يعتمد نظام البناء لديها على نظام بناء صديق للبيئة مع ميزة توفير الطاقة بنسبة تزيد عن 30% من خلال استخدام الحلول والتقنيات المبتكرة التي تتوافق تماماً مع المعايير المحلية والعالمية. كما أن «أسيكو البيوت» تقدم خدمات البناء المتكاملة باستخدام مواد ومنتجات عالية الجودة مُصنعة محلياً في مصانع أسيكو المجموعة، علماً أن جميع منتجات المجموعة معتمدة من كل الهيئات الحكومية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر المواد التي قد تم اعتمادها كمواد مدعومة مقدمة لمواطني السكن الخاص مثل الطابوق الأبيض الموفّر للطاقة والعازل للحرارة والذي يتميز بمقاومة الحريق لمدة لا تقل عن 4 ساعات، بالإضافة إلى الإسمنت والخرسانة الجاهزة.

