مال وأعمال

في إطار مبادراته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، قام بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً بتقديم دعمه ورعايته لمشروع تجديد المصليات في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وذلك بالتعاون مع رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية.

ولقد استضافت رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية فريق وحدة الاتصال المؤسسي في «KIB» لزيارة المصليات بمناسبة افتتاحها بعد عملية تجديدها بالكامل.

وصرح «KIB» بأن رعايته لمشروع إعادة تجديد وافتتاح مصليات الكلية هو خطوة على إيمانه بأن مهمة البنوك الإسلامية لا تقتصر على العمل المصرفي فحسب، بل يتعداه إلى العمل المجتمعي وخدمة المجتمع من خلال دعم ورعاية أي فعالية أو مبادرة اجتماعية تصب في مصلحة المجتمع وتسهم في رفعته بمختلف المجالات. مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي انطلاقاً من حرصه على تشجيع الشباب وطلبة الجامعة على الالتزام بأداء فريضة الصلاة في أوقاتها.

وأضاف «KIB» أنه يعتبر المسؤولية الاجتماعية ركناً أساساً في عمله المصرفي ورسالته المجتمعية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالجوانب التي تمس حياة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولوياته، وخاصة دعمه للقضايا والأنشطة التي ترسخ هويته في عالم المصارف الإسلامية.

