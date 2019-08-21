مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بتدشين منصة (iConnect) الإلكترونية ، والتى جاءت كمبادرة من فريق الموارد البشرية لمجموعة البنك الأهلي المتحد بهدف زيادة معدل الارتباط الوظيفي وتعزيز وتحسين التواصل والترابط بين الموظفين، حيث تعد نقلة نوعية للإسهام في خلق منصة أسرع وأكثر فاعلية للموظفين تتيح لهم متابعة كل التطورات التى يشهدها البنك من منتجات وخدمات جديدة أو فاعليات بتبادل خبراتهم وتجاربهم ، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف المحاور المتعلقة بالعمل، وكذلك مشاركة الأحداث الاجتماعية المهمة، وهو ما يعتبر نقلة نوعية على مستوى التواصل الداخلي فى البنك ومختلف الجهات في الكويت. وبهذه المناسبة، أفاد طارق محمود الرئيس التنفيذى بالوكالة: لقد قام البنك الأهلي المتحد بتدشين (iConnect) لتكون منصة متكاملة تضم كل موظفي البنك الاهلي المتحد في الإدارات والفروع المختلفة بحيث يمكنهم التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعلومات التي تضمها تلك المنصة الجديدة في أي وقت ومن أي مكان باستخدام هواتفهم الذكية.

وأكد محمود: أن منصة (iConnect) قد ساعدت موظفي البنك ليتمكنوا من زيادة الإنتاجية فى العمل من خلال ما وفرته لهم من تحسين أدوات التنسيق والتعاون والتواصل. كما يمكن استخدام منصة (iConnect) فى مناقشة فكرة طرح منتج جديد، أوتحسين إجراءات العمل، أوالمشاركة فى المبادرات الابتكارية.

وعلق نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية قائلا : إن منصة (iConnect) تعد نقلة نوعية في مناخ العمل في البنك الأهلي المتحد حيث ستسهم في زيادة وتدعيم مستوى التعاون والتنسيق والمشاركة والارتباط الوظيفي من خلال زيادة الوعي الداخلي بطبيعة عمل الإدارات المختلفة في البنك، فضلا عن دور البرنامج الجديد في إتاحة الفرصة للموظفين للتعرف أكثر على بعضهم البعض وتمكين كل الموظفين على مستوى إدارات وفروع البنك من العمل معاً والتواصل معا بمنتهي السهولة. وأضاف أمين: انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على تميز بيئة العمل في البنك الأهلي المتحد وزيادة جاذبيتها سعيا لأن يصبح البنك الأهلي المتحد وجهة العمل المفضلة في الكويت، وجدنا أن التواصل والتفاعل وزيادة التعاون والمشاركة بين أفراد عائلة البنك الأهلي المتحد هو حجر الزاوية للحفاظ على جودة مناخ العمل.

