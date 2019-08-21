مال وأعمال

أعلن بنكا الأهلي المتحد البحريني والأهلي المتحد الكويتي عن توقيعهما اتفاقية لبيع حصصهما في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك). وقال البنكان في بيانين منفصلين للبورصة ، إن إجمالي حصصهما في «كميفك» تبلغ 196.096 مليون سهم (بنسبة 75.6 في المئة من الأسهم المتداولة)، علماً بأن حصة «المتحد» الكويتي تبلغ 130.715 مليون سهم (بنسبة 50.41 في المئة من الأسهم المتداولة). وأوضح البنكان أن بيع الحصص المذكورة سيتم لمصلحة حمد صالح الذكير، علماً بأن سعر البيع يبلغ 58.043 فلساً للسهم الواحد.

وذكر البنكان أن البيع مرهون بالحصول على جميع موافقات الجهات الرقابية المطلوبة وبالالتزام بشروط الاتفاقية الموقعة من قبل الأطراف المُتعاقدة.

وقال المُحلل المالي محمد الديب لـ «مباشر»، إن إجمالي صفقة البيع في حال تمت على السعر الوارد بالإفصاح تُقدر بنحو 11.4 مليون دينار بما يُعادل 37.6 مليون دولار.

