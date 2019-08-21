مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي أخيراً عن إطلاق أحدث حلول الدفع الإلكتروني وهي بطاقة «تسديد الأهلي» الجديدة وذلك في إطار حرصه الدائم على ابتكار خدمات مصرفية جديدة والتزامه بتسهيل معاملات العملاء المصرفية ضمن استراتيجيته «بنك أسهل». وتوفر هذه البطاقة خدمة تسديد المعاملات الكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكترونية التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية الكويتية داخل الكويت فقط. وتعتبر هذه البطاقة الحل المثالي لمندوبي الشركات المسؤولين عن إجراء عمليات الدفع الخاصة بقطاع محدد من الأعمال، علماً بأن تلك البطاقة لا يمكن استخدامها لأي عمليات أخرى.

ويمكن الاستفادة من خدمة «تسديد الأهلي» الحصرية لعملاء البنك الأهلي الكويتي من خلال طلب بطاقة «تسديد الأهلي» من أي فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي.

