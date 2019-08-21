مال وأعمال

نظّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بطولة بلايستيشن «فيفا» للسنة الثانية على التوالي لعملاء برنامج «حسابي» للشباب، تأكيدا على اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم من خلال تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات مصممة خصيصا لتلائم احتياجات الشباب، اذ يعتبر الاهتمام في الشباب من ابرز محاور استراتيجية «بيتك».

وشهدت البطولة التي اقيمت بنسختها الثانية في مول 360، اقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من الجمهور شملت أكثر من 120 مشاركا من عملاء «حسابي» للشباب ضمن 64 فريقا.

كما شهدت البطولة مشاركة من لاعب الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الكابتن سعد الحوطي، الى جانب اللاعبين الدوليين فهد الانصاري وأحمد الرياحي الذين وقعوا على القميص الرياضي الخاص بعملاء «حسابي».

وتضمنت البطولة جوائز نقدية تفوق قيمتها 1000 دينار، موزعة على 600، و300، و200 دينار للفائزين في المركز الاول والثاني والثالث على التوالي، بالاضافة الى جوائز وهدايا أخرى للجمهور. وتضمنت بطولة «فيفا» فقرات شبابية ورياضية مختلفة تعبر عن اهتمام «بيتك» بالشباب.

ويضع «بيتك» الشباب أولوية في اهتماماته من خلال اطلاق العديد من الحملات التي تحمل باقة متنوعة من المزايا كحملة «اربح مع حسابي» التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ3 سيارات سنويا و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لعشرة فائزين شهريا.

وأطلق «بيتك» مؤخرا حملة شاملة ومتكاملة للشباب بعنوان «حاسبين حسابك» التي تشمل باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والعروض والخصومات والمفاجآت الأولى من نوعها والجوائز غير المسبوقة لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، فضلا عن توفير منظومة متكاملة من الدعم والمساندة لمبادرات الشباب بمختلف المجالات والمساهمة في رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم بما يلبي تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.

ويواصل «بيتك» اطلاق الحملات والعروض لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن ابرزها حملة «خلها على حسابي» على عدد من المقاهي والمطاعم والأماكن التي تهم الشباب. ولاقت الحملة ترحيبا كبيرا من الشباب لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.

