مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى تباطأ نمو الائتمان هامشياً بنهاية الربع الثاني من العام 2019 وصولاً إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.2% في مارس. ويعزى التباطؤ في الأساس إلى اعتدال نمو اقراض الشركات، والذي انخفض إلى 5.1 في المئة مقابل 6.1 في المئة في مارس، وإن كان مدفوعاً أيضاً بتأثير نمو قوي للاقراض في يونيو 2018. واستمر تراجع نمو الاقراض الشخصي على خلفية ضعف مستويات الاقراض السكني وذلك على النقيض من النمو الهائل الذي سجلته القروض الاستهلاكية. وبالنظر إلى نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة، والتدفق المستمر للإنفاق الحكومي على المشاريع، والظروف المواتية على صعيد التوظيف، ودورة سعر الفائدة العالمية التي تميل الآن نحو التيسير، لا نتوقع تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يظل عند مستوى 4-5 في المئة، فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 2.3 في المئة في العام الماضي.

ويعزى تباطؤ نمو اقراض الشركات في الربع الثاني إلى قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المسال، ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الاقراض التجاري قد شهد ارتفاعا هائلاً في هذا الربع. ومن جهة أخرى، كان هذا الربع جيداً بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو، كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي بما يشير إلى تعافي نشاط هذا القطاع. وكان أداء القطاعات الأخرى متفاوتاً، مع ضعف مستويات الاقراض للقطاعات الأصغر حجماً وان كانت ما تزال مرتفعة الأهمية مثل قطاع التجارة (0.4 في المئة) وقطاع البناء (-1.6 في المئة).

تراجع القروض العقارية

وكانت الأنباء المتعلقة بقطاع الاقراض الشخصي مختلطة، على الرغم من استمرار اتجاهات الأشهر السابقة. حيث تباطأ نمو القروض الخاصة بشراء العقارات - والتي تستحوذ على حوالي 90 في المئة من إجمالي القروض الشخصية (باستثناء قروض شراء الأوراق المالية) إلى نسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.4 في المئة في مارس وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق. وعلى النقيض من ذلك، تزايد نمو قطاع القروض الاستهلاكية الأصغر حجماً مرة أخرى، حيث سجل نمواً بنسبة 18 في المئة مقابل 7.8 في المئة في مارس والتي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ أكثر من ستة أعوام. ويعكس هذا الانتعاش التأثير المستمر لسياسات البنك المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر الماضي واستناداً إلى افتراضات معقولة، قد يتسارع معدل النمو السنوي بوتيرة أعلى خلال الأشهر المقبلة. وعلى صعيد منفصل، ارتفع نمو الاقراض لشراء الأوراق المالية إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.2 في المئة بنهاية الربع الأول في ظل تحسن الأوضاع بصفة عامة خلال العام الماضي بسبب المواقف المواتية تجاه سوق الأوراق المالية بدعم من الترقية للانضمام إلى المؤشرات العالمية. وأخيراً، انخفض الاقراض لشركات الاستثمار بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو، إلا أنه استقر على نطاق واسع في الربع الثاني بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته قيمة القروض في العام الماضي.

تحسن الودائع الحكومية

في ذات الوقت، تراجع نمو الودائع إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو مقابل 2.4 في المئة في مارس على خلفية تراجع نمو الودائع الخاصة إلى 1.5 في المئة من 5.1 في المئة (على الرغم من تسجيل نمو شهري قوي في شهر يونيو) بسبب تباطؤ نمو الودائع لأجل. هذا ولم يقابل ذلك النمو الضعيف جزئياً على صعيد ودائع القطاع الخاص سوى تحسن الاتجاه الخاص بالودائع الحكومية، والتي قد تكون متقلبة وكانت ضعيفة للغاية في وقت سابق من العام. وانعكاسا لتلك الاتجاهات، بلغ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.6 في المئة فقط على أساس سنوي مقابل 5.0 في المئة في مارس.

وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنهاية يوليو، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير عند مستوى 3.0 في المئة لسعر الخصم و2.5-3.25 في المئة لسعر إعادة الشراء لمختلف الاستحقاقات. وكان بنك الكويت المركزي أخيراً أقل نشاطا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، حيث رفع سعر الخصم أربع من أصل تسع مرات فقط قام خلالها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في دورة تشديد السياسات النقدية التي بدأت في العام 2015. وصرح البنك المركزي بأن كان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع الحفاظ على هامش صحي لصالح الدينار والسماح ببيئة مواتية للنمو الاقتصادي. وفي ذات الوقت، ظل الدينار الكويتي ثابتاً على نطاق واسع مقابل الدولار الأميركي هذا العام عند مستوى 3.29 دولارات مقابل الدينار، إلا أنه ارتفع مقابل اليورو (2 في المئة) والجنيه الإسترليني (6 في المئة).

