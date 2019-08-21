مال وأعمال

«رويترز»: استقرت أسعار الذهب بعد أن نزلت دون مستوى مهم في الجلسة السابقة بعد تنامي الإقبال على المخاطرة، مع ترقب المستثمرين اجتماعات لصانعي السياسات تُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تعطي مؤشرا عن المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة. ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1497.07 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا قليلا فوق أدنى مستوى في أسبوع تقريبا البالغ 1492.10 دولارا والذي سجله في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب 1.2 في المئة، متراجعا دون المستوى المهم البالغ 1500 دولارات ومسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 19 يوليو.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1507.80 دولار.

وتتنامى الآمال بضخ تحفيز إضافي بعد تقارير عن أن ألمانيا تستعد لزيادة الإنفاق المالي واتخاذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخطوات لخفض تكاليف اقتراض الشركات. في غضون ذلك، استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه العوائد على السندات الحكومية الأميركية بفضل تحسن الإقبال على الأصول العالية المخاطر. ويركز المستثمرون في الوقت الحالي على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يوليو المقرر صدوره اليوم الأربعاء ومنتدى جاكسون هول الذي ينظمه المجلس الذي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية. أيضا يترقب المستثمرون قمة مجموعة السبع التي تنعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 16.93 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 852.78 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1478.27 دولارا.

