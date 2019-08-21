مال وأعمال

قالت شركة وثاق للتأمين التكافلي، إن السرقات التي تتم داخل الشركات والمحال التجارية، تمثل 20 في المئة من أسباب الافلاس التجاري للشركات حول العالم، ما يتسبب بأضرار بالغة لأصحاب الأعمال، وذلك بحسب «جمعية الإدارة الأميركية».

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز سعد المزروعي في تصريح صحافي، أن الخسائر المحتملة بسبب أعمال السرقة تعتمد على طبيعة وحجم وموقع الأعمال التجارية.

وذكر أن تلك السرقات بحسب الدراسة نفسها، تشكل حوالي 38 في المئة من إجمالي خسائر تجّار التجزئة والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً وفي ازدياد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأخطاء الإدارية والتنظيمية، قد تكون سبباً كذلك في حدوث تلك الخسائر مثل سوء إدارة المخازن والحماية والتدريب الصحيح للموظفين.

كما كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الكويتية في نهاية العام الماضي أن جرائم السرقات بلغت 9 جرائم في اليوم الواحد. وأظهرت الإحصائية أن سرقة المحال التجارية احتلت المرتبة الثالثة بعد المركبات والمنازل بين السرقات الأكثر انتشارًا بين أنواع السرقات المختلفة.

ولفت إلى أنه يمكن للشركات، عمل وثيقة تأمين خاصة ضد السرقة تضمن لها تغطية مجموعة من الأخطار مثل اختلاس الموظف، والتزييف والتزوير، وسرقة الموظف، واحتيال الحاسب الآلي، واحتيال التحويلات البنكية، والسطو، مبينا في هذا الصدد أن «وثاق» تقوم في هذا الجانب بتغطية تلك المخاطر من خلال وثيقة تأمين المحال التجارية الصغيرة، التي تغطي المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، مثل الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.

وأشار إلى أنه من الطرق المقترحة للوقاية من هذا النوع من السرقات، قيام الشركات بعدد من الإجراءات مثل، وضع ضوابط محاسبية فعالة، ووضع حوافز تشجع الموظف الكفء وتحميه عند الشهادة على سرقة ما، إضافة لقيامها ببعض الإجراءات الاحترازية، مثل تركيب الأقفال الجيدة، وأبواب الحماية والقضبان على النوافذ، وأجهزة الانذار وكاميرات الحركة والتسجيل، وتقليل النقد في الخزنة ولدى الموظفين.

