مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي عودة حذرة للمستثمرين إلى شراء الأسهم في ظل مؤشرات على انحسار طفيف في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تلقت الأصول العالية المخاطر الدعم من آمال بتقديم اقتصادات كبرى لتحفيز جديد.

ومددت واشنطن مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أميركية لمدة 90 يوما. وارتفع المؤشر القياسي نيكي 0.6 في المئة إلى 20677.22 نقطة، بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1506.77 نقطة.

ويتنامى حذر المستثمرين قبيل منتدى جاكسون هول الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقمة مجموعة السبع اللذين يُعقدان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

