النفط و الغاز

ذكر تقرير شركة «كامكو» للاستثمار انه في أطول سلسلة من التراجعات المتواصلة، انخفضت أسعار نفط الأوبك بنسبة 12.3 في المئة، في حين فقد سعر مزيج خام برنت نسبة 15 في المئة من قيمته خلال جلسات التداول الست الأولى من أغسطس 2019 وذلك على خلفية تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وبدأ الشهر بإعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ابتداءً من سبتمبر 2019 بما أسهم في تفاقم مخاوف الطلب على النفط بينما تواصل الولايات المتحدة الإنتاج بمستويات مرتفعة.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن مختلف الوكالات الاقتصادية حول العالم إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك. وقد أدى ذلك إلى التأثير سلباً على إمكانية إعادة التوازن لسوق النفط خلال العام الحالي كما كان متوقعاً في وقت سابق، وأسهم في دفع المحللين إلى خفض توقعات الطلب على النفط. من جهة أخرى، لعبت القضايا الجيوسياسية في منطقة الخليج المسؤولة عن توفير أكثر من 23 في المئة من النفط العالمي، دوراً لا يكاد يذكر على صعيد أسعار النفط حيث كان تأثير المخاوف الاقتصادية على الأسعار أكثر بروزاً.

تباطؤ النمو الصيني

حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الصين نمو الإنتاج الصناعي في يوليو 2019 بأبطأ وتيرة منذ 17 عاماً، في حين أظهرت كل من الواردات ومبيعات التجزئة دلالات على انخفاض الاستهلاك المحلي في ظل محاولات الحكومة معالجة تلك المشاكل من خلال تقديم الدعم وخفض معدلات الإقراض من قبل البنوك. وفي الإطار نفسه، سجل قطاع السيارات في الهند انخفاضاً بنسبة 18.7 في المئة في مبيعات سيارات الركاب فيما يعد أعلى وتيرة تراجع شهرية يسجلها منذ 18 عاماً. أما في أوروبا، فيذكر ان ألمانيا على وشك الدخول في حالة من الركود الاقتصادي في ظل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2019، وإن كان بمعدل هامشي بلغت نسبته 0.1 في المئة. ومع تسجيل منطقة اليورو لنمو بنسبة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، هناك انباء عن قيام البنك المركزي الأوروبي بإعداد حزمة للتحفيز الاقتصادي في سبتمبر 2019.

أما على صعيد الطلب على النفط، فخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للعام الحالي حيث سجلت أبطأ نمو في الطلب منذ العام 2008 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. ووفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصادرة عن الوكالة، تراجع الطلب للمرة الثانية هذا العام في مايو 2019 حيث بلغ إجمالي نمو الطلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 520 ألف برميل يومياً نتيجة لضعف الطلب من جهة الهند والولايات المتحدة والذي قابله جزئياً نمو الطلب من الصين. من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن توقعات الطلب لا تزال هشة وقامت بخفض توقعات نمو الطلب للعام 2019 بأكمله بواقع 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً وبواقع 50 ألف برميل يومياً للعام 2020 وصولاً إلى 1.3 مليون برميل يومياً. إلا ان وكالة الطاقة الدولية توقعت زيادة الطلب خلال النصف الثاني من العام 2019 وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين أوضاع السوق. وفي خطوة مماثلة، قامت الأوبك ايضاً بخفض توقعات نمو الطلب للدول غير الأعضاء خلال العام 2019 بواقع 40 ألف برميل يومياً معللة السبب إلى المشاكل الاقتصادية، إلا انها ذكرت ايضاً ان الإمدادات ستكون أقل من التوقعات السابقة. وفي الوقت ذاته، واصلت الأوبك خفض الإنتاج خلال يوليو 2019 إلى أقل من مستوى 30 مليون برميل يومياً.

الاتجاهات الشهرية للأسعار

بعد أن شهدت أسعار النفط تحسناً هامشياً على أساس شهري في يوليو 2019، عاودت تراجعها في أغسطس 2019 مع وصول سعر مزيج خام برنت إلى 55.03 دولاراً للبرميل كما في 7 أغسطس 2019، متراجعاً بنسبة 6.1 في المئة خلال يوم واحد فقط. وانخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يناير 2019 مع انخفاض متوسط الأسعار في النصف الأول من الشهر بأكثر من 8 في المئة على أساس شهري.

وشهد متوسط أسعار خام النفط تحسنا هامشياً في يوليو 2019 حيث قابل التراجع الذي منيت به الأسعار في منتصف الشهر بعض المكاسب التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من الشهر والأسبوع الأخير منه. وارتفع متوسط سعر خام الأوبك بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري وصولاً إلى 64.7 دولاراً للبرميل، في حين بلغ متوسط سعر خام النفط الكويتي 64.9 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 3.7 في المئة على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة -0.2 في المئة في المتوسط، حيث بلغ 63.9 دولاراً للبرميل في يوليو 2019.

الطلب العالمي على النفط

تم خفض تقديرات الطلب العالمي على النفط للعام 2019 بواقع 0.04 مليون برميل يومياً ليصل معدل النمو المتوقع إلى 1.1 مليون برميل يومياً، حيث يتوقع أن يصل متوسط الطلب إلى 99.92 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصادرة عن الأوبك. وتعكس تلك المراجعة تراجع تقديرات نمو الطلب على النفط التي جاءت أقل من المتوقع في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من العام 2019، حيث تم خفضها بواقع 0.05 مليون برميل يومياً لهذا الربع على خلفية انخفاض الطلب خلال مارس 2019 للدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانب آخر، ظلت توقعات نمو الطلب على النفط للعام 2020 دون تغيير عند مستوى 1.14 مليون برميل يومياً مع توقع أن يبلغ متوسط الطلب الإجمالي إلى 101.05 مليون برميل يومياً. إلا انه في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، ذكر تقرير الأوبك أن توقعات النمو في العام المقبل عرضة لمخاطر التراجع. ومن المتوقع أن يتمثل مصدر النمو خلال العام المقبل بصفة أساسية في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاسيما في الصين ودول آسيا الأخرى. في حين انه بالنسبة للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن تشهد الدول الأميركية التابعة للمنظمة نمو الطلب، بينما يتوقع أن تشهد الدول الأوربية وآسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في معدلات الطلب.

