النفط و الغاز

وفقاً لمنظمة الأوبك، واصل المعروض النفطي نموه في يوليو 2019 بارتفاع بلغ 0.23 مليون برميل يومياً مقابل الشهر السابق، ليصل في المتوسط إلى 98.71 مليون برميل يومياً. وتعزى تلك الزيادة مجدداً لتزايد انتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك بواقع 0.48 مليون برميل يومياً ليصل المتوسط إلى 69.11 مليون برميل يومياً وبصفة خاصة من كندا والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والهند والبرازيل وأذربيجان.

وقد أدى ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الاوبك إلى انخفاض حصة الأوبك في السوق بواقع 30 نقطة أساس لتصل إلى 30.0 في المئة في يوليو 2019.أما بالنسبة للعام 2019 بأكمله، فقد تم خفض توقعات المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك بواقع 72 ألف برميل يومياً ليصل معدل النمو إلى 1.97 مليون برميل يومياً و64.39 مليون برميل في المتوسط.

وبالنسبة لتوقعات العرض للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك خلال النصف الثاني من العام الحالي.

فقد تم رفعها بواقع 1.28 مليون برميل يومياً مقارنة بالنصف الأول من العام، لتصل بذلك إلى 65.02 مليون برميل يومياً، ويعكس ذلك استكمال أعمال الصيانة في بعض البلدان واستحداث خطوط أنابيب جديدة في حوض بيرميان باسين وتطبيق مشروعات جديدة في البرازيل وزيادة الإنتاج المتوقع في كندا.

وبالنسبة للعام 2020، تم تعديل توقعات نمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك ليتراجع بواقع 50 ألف برميل يومياً بمعدل نمو 2.39 مليون برميل يومياً، حيث من المتوقع أن يصل العرض إلى 66.78 مليون برميل يومياً.

وعكست المراجعة بشكل أساس انخفاض المعروض في البرازيل التي تم خفض توقعاتها بواقع 0.06 مليون برميل يومياً للعام 2020 بأكمله.

