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النفط و الغاز

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الخام الكويتي ارتفع 16 سنتاً ليبلغ 59.85 دولاراً

علي حامد
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الأربعاء 21 أغسطس 2019

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 59?85 دولاراً مقابل 59?69 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بعد هجوم على منشأة نفط سعودية ما هدد إمدادات النفط العالمية ومع بوادر انحسار طفيف للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?10 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 59?74 دولاراً كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1?34 دولار ليصل الى مستوى 56?21 دولاراً.


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