النفط و الغاز

سنغافورة - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 59.82 دولاراً للبرميل بعد مكاسب 1.88 في المئة حققها يوم الاثنين.

وزاد الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 56.30 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع 2.44 في المئة في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة «هواوي تكنولوجيز» بشراء مكونات من شركات أميركية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل سبعة محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

ويصدر معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات في وقت لاحق.

استقرت أسعار النفط محافظة على المكاسب التي سجلتها في ظل التفاؤل بشأن هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وآفاق التحفيز النقدي التي عززت الأسواق المالية.

وصرح وزير التجارة الأميركي «ويلبر روس» أن البيت الأبيض سوف يمدد الإعفاءات التي منحها بشأن حظر ممارسة الأعمال التجارية مع شركة «هواوي تكنولوجيز» لمدة 90 يومًا أخرى.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 59.83 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.9 في المئة.

كما استقرت عقود الخام الأميركي المتداولة في نيويورك عند 56.23 دولاراً للبرميل، عقب ارتفاعها عند تسوية 1.34 دولار.

