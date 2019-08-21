إضاءات

أكدت الفنانة سوار خلال حديثها الى «النهار» ان مشاركتها في مسلسل «الحي العربي» الذي يجري تصويره في قطر تعتبر بمثابة انطلاقة لها للمشاركة في الاعمال الدرامية الاخرى التي يتم تصويرها في الكويت ومصر وتونس ومن خلال ذلك العمل سيراها الجمهور عبر شخصية محورية ولافتة للنظر والتي تعتبر إحدى الشخصيات الموجودة في المسلسل من خلال مشاركة العديد من فناني قطر وفي مقدمتهم الفنان القدير غازي حسين وأحمد عزمي، وضياء الميرغني، وأندريه سكاف، وعزة البحرة، ونيبال جزائري، وبتول محمد، ودعاء الشروف حيث قطعوا شوطاً كبيراً في تصوير المشاهد داخل الدوحة مع المخرج ناصر الدوسري ومن تأليف مازن خلدون.

وقد صرحت سوار قائلة: العمل يجمع العديد من الفنانين في الوطن العربي ويتميز العمل بالكوميديا ويتخلله العديد من الخطوط الدرامية ايضا والمسلسل يؤكّد فكرة الوحدة العربية والمحبة والإخاء ونبذ الخلافات، وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ومن هنا تتضح أهمية العمل وسوف اؤدي شخصية شيماء التي تكون مهووسة بالشهرة وبمساعدة زوجها الذي يكون منتجا لذلك تسعى الى الاضواء وتطمح الى معرفة الناس بها.

وعن طموحها للمشاركة في اعمال درامية خارج قطر قالت : لا اخفي عليكم بان لدي ذلك الطموح للعمل والمشاركة في الاعمال الدرامية في الكويت ومصر وايضا في تونس ومن خلال هذا العمل اتمنى ان تكون هناك انطلاقة نحو تلك الاعمال الدرامية ويراني الناس من خلال ذلك العمل .

يذكر انه بعد الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل داخل قطر ستنتقل عجلة التصوير إلى خارج قطر لتركيا أو تايلند لتصوير بقية مشاهد المسلسل ومن المقرر أن تنتهي عملية التصوير لكل مشاهد المسلسل منتصف أكتوبر المقبل.

وعن تسجيل تتر البداية والنهاية بأصوات المطربين سيشارك من قطر الفنان علي عبدالستار، ومن الدول العربية محمد المجذوب، وأسماء مريزق وأمّا الألحان والتوزيع ففادي مارديني.

