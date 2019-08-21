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مونيكا بيلوتشي تمضي عطلتها في اليونان


تمضي الممثلة الإيطالية وعارضة الأزياء مونيكا بيلوتشي عطلتها الصيفية في جزر كيكلادس اليونانية، حيث شوهدت أخيراً في بعض المطاعم بجزيرة باروس وهي تتناول طعام الغذاء مع أصدقائها وابنتيها ديفا «15 عاما» وليوني « 9 أعوام».
وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن بيلوتشي «55 عاما» لها عدد كبير من المعجبين في اليونان حيث يعتبرها العديد من الرجال واحدة من أكثر النساء جاذبية في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عرف عن النجمة الإيطالية أنها تمضي جانبا من عطلتها الصيفية لدى أصدقائها في العديد من الجزر اليونانية، وعشقها تحديدا لجزيرة باروس


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