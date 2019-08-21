دوليه

رفض مدرب مان يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير لوم لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا لاهداره ركلة جزاء كانت كفيلة باهداء الفوز لفريقه على حساب مضيفه ولفرهامبتون، وذلك في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي أول من امس.

واهدر بوغبا ركلة الجزاء التي تسبب بها بنفسه بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان التعادل الايجابي 1-1 سيد الموقف بين الفريقين حيث نجح الحارس البرتغالي روي باتريسيو في صد الكرة. وكان بوغبا الذي اهدر ركلته الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، طلب من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء، على الرغم من أن الاخير نجح في ترجمة ركلة جزاء الى هدف في مرمى تشلسي الاسبوع الماضي. وعلق سولسكاير على هذه الحادثة بالقول «الاثنان اخترتهما لتنفيذ ركلات الجزاء والامر عائد لهما للاختيار بينهما»، مضيفا «في بعض الاحيان يشعر اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا سجل لنا الكثير من ركلات الجزاء لكن اليوم قام روي باتريسيو بصدة رائعة». وأضاف «امتلك الاثنان الثقة. احب اللاعبين الذين يتمتعون الثقة والشعور أن بامكاني فعل ذلك».ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام بالنسبة لقائد يونايتد السابق ومحلل شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية غاري نيفيل، إذ اصر على ضرورة أن يحل سولسكاير هذه المعضلة قبل المباراة المقبلة لفريقه.

ورأى نيفيل أنه يتعين على الفريق «اتخاذ القرار بشأن من ينفذ ركلة الجزاء داخل غرف تبديل الملابس الامر محرج».وتابع «إنها ركلة جزاء لمان يونايتد، وليست «تومبولا» (سحب يانصيب)، أو مباراة للصغار على ملعب للمدرسة». وختم «سجل راشفورد الاسبوع الماضي واخذ على عاتقه ركلة الجزاء. ولكن لم نشعر بوجود قائد، وهناك شيء غير صحيح».

في المقابل كشف راشفورد أن بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وهو وافق على ذلك.وشرح المهاجم الانكليزي ما حصل قائلا «أراد بول (بوغبا) تنفيذ الركلة، الامر بهذه السهولة. اي لاعب بامكانه أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد منها ومن الطبيعي أن يهدر واحدة».وتابع في اشارة الى هدفه من علامة الجزاء امام تشلسي «نفذت ركلة جزاء ناجحة الاسبوع الماضي لذا لا توجد اي مشكلة بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) ركلة هذا الاسبوع»، مضيفا «للاسف انه لم يتمكن من التسجيل لكنه لا يلام، انه عمل الفريق ونتطلع للمباراة المقبلة».

