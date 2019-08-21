دوليه

اقتربت سيدات المنتخب الأميركي لكرة القدم اللواتي أحرزن الشهر الماضي لقبهن العالمي الرابع، خطوة إضافية من تحقيق المساواة في الأجور وظروف العمل مع منتخب الرجال، وذلك بعدما حددت المحكمة موعد البت بالقضية المرفوعة ضد الاتحاد المحلي للعبة. وتم رفع دعوى التمييز الجندري في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين في 8 مارس من قبل 28 لاعبة، وقد حدد المدعي العام في لوس أنجليس، آر. غاري كلاوسنر، موعد الخامس من مايو 2020 للبت بالقضية.

وحدد هذا الموعد بعد أسبوع من وصول اللاعبات والاتحاد الأميركي لكرة القدم الى طريق مسدود في الوساطة من أجل التوصل الى حل يرضي الطرفين. وأعربت المتحدثة باسم اللاعبات، مولي ليفينسون، عن «سعادتنا بالجدولة العاجلة التي حددتها المحكمة ونحن حريصات على المضي قدما في هذه القضية»، مضيفة «نتطلع الى المحاكمة في مايو 2020 عندما ستحظى اللاعبات بيومهن أمام المحكمة».

وأردفت «لدينا كل الثقة في أن هؤلاء الرياضيات البطلات العالميات سيحصلن على ما يستحققن قانونيا - لا شيء أقل من المساواة في الأجور وظروف العمل».

