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يورينتي يريد يونايتد


أكد تقرير صحافي بريطاني، أمس أن نجم توتنهام السابق فرناندو يورينتي يحلم بالانتقال إلى مان يونايتد هذا الموسم.
ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن يورينتي يجمد بعض العروض الإيطالية أبرزها من إنتر ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا، بسبب رغبته في الانتقال لصفوف «الشياطين الحمر».
ويحتاج مان يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر، بجانب الرحيل المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز. وانتهى عقد يورينتي مع توتنهام هذا الصيف، وبالتالي يحق للمهاجم الإسباني التوقيع مع أي فريق مجانًا، حتى بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.
يذكر أن المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 34 عامًا، شارك في 66 مباراة مع توتنهام، ونجح في تسجيل 13 هدفًا.


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