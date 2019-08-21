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يخوض كاظمة اولى مبارياته الودية في معسكره الاعدادي في مدينة زلاتيبور الصربية استعداداً للموسم الجديد عندما يواجه فريق زلاتيبور الصربي اليوم.

وتوجه نائب رئيس جهاز الكرة في رئيس وفد «البرتقالي» بدر حجي بالشكر لأعضاء سفارة الكويت في صربيا وعلى رأسهم السفير يوسف احمد عبدالصمد على الاستقبال الذي حظي به الوفد فور الوصول للعاصمة بلغراد وكافة التسهيلات والمتابعة المستمرة بشكل يومي ومباشر.

وأوضح ان البرتقالي يسعى من خلال جدول برنامج تدريبي مكثف اعده الجهاز الفني للفريق، الى رفع مستوى اللياقة البدنية، وخلق التجانس بين اللاعبين المحليين وزملائهم الدوليين الذين يمثلون المنتخب ويجسدون اضافة مهمة للمجموعة، علاوة على المحترفين الاجانب مع تواجد 8 لاعبين يشاركون في المعسكر من لاعبي كاظمة من فرق المراحل السنية والذين يعول عليهم جهاز الكرة ببناء صف جديد للسفير خلال الفترة المقبلة.

وبين حجي ان هدف كاظمة من خلال هذا المعسكر التدريبي هو الاعداد المكثف لتجهيز الفريق بشكل يحقق رؤية وتطلع الجهازين الفني والاداري للصورة التي يرغب النادي ان يبرز نفسه من خلالها في هذا الموسم بالعمل نحو بناء فريق المستقبل لسفير الكرة الكويتية والتغلب على اي تحديات والتركيز على الانجاز بالدرجة الأولى ليكون موسم مختلف.

من ناحية اخرى، اعتمد الصربي بوريس بونياك مدرب الفريق على تكثيف الحصص التدريبية والتمارين المطلوبة منذ اليوم الأول لوصول الفريق وسط حماس كبير من اللاعبين، وتأقلم البرازيليين برونو بابلو وانتونيو فيليبي بشكل سريع مع زملائهم في الفريق والمامهم بالأدوار المطلوبة منهم في خطط المدرب.

