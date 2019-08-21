محلية

يستضيف الكويت مع السالمية في 08:15 مساء اليوم على ملعبه في آخر لقاءات الفريقين الودية قبل خوض مباراتيهما في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس محمد السادس حيث يستقبل الكويت الشرطة العراقي يوم 17 اغسطس الحالي، ويحل السالمية ضيفاً على القوة الجوية العراقي يوم 29 من الشهر ذاته.

في الكويت، يضع المدرب السوري حسام السيد اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض لقاء الشرطة، بعد الاطمئنان على مستوى المحترفين الأربعة السوري عمر ميداني والمالي عبدول سيسوكو والكولومبي دييغو كالديرون والعاجي جمعة سعيد. وتسمح لائحة البطولة العربية بتسجيل 5 محترفين والسماح لهم جميعاً باللعب في المباراة، لكن الكويت لم يتعاقد مع محترف خامس لأن اللوائح المحلية تمنعه من تسجيل المهاجم يوسف ناصر كلاعب محلي الا بموافقة ناديه الأصلي كاظمة، علماً بأن اللاعب شارك الموسم الماضي مع القادسية كمحترف. وخاض الأبيض مباراة ودية واحدة بعد عودته من معسكره الخارجي في التشيك، فاز فيها على برقان 2-1.

وبالمثل، خاض السالمية لقاء واحداً بعد عودته من معسكره وفاز فيه على الفحيحيل بنتيجة 2-1، ويضم السالمية في صفوفه البرازيلي اليكس ليما والأردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ والسوري فراس الخطيب والأذري كمال ميرزاييف. وستكون مواجهة الليلة مناسبة جداً للمدرب الفرنسي ميلود حمدي قبل المغادرة الى العراق لمواجهة القوة الجوية يوم 29 اغسطس الحالي على ستاد كربلاء.

وفي لقاء آخر، يستضيف العربي نادي الأهلي البحريني في 08:15 مساء اليوم على ستاد صباح السالم ضمن استعدادات الأخضر لمباراته في البطولة العربية امام الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل. وانهى النادي المصري استعداداته بالفوز على بتروجيت بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وكريم الديب. وفضل مدرب الاتحاد طلعت يوسف عدم اشراك المهاجم الأوغندي، ايمانويل اوكوي، المنضم حديثا للفريق، نظرا لتأخر وصوله، ومن المقرر ان يصل وفد الفريق الى الكويت بعد غد الجمعة. من جانب آخر، وافق ادارة العربي على اعارة اللاعبين زيد زكريا وعبدالمحسن التركماني الى نادي الشباب لمدة موسم واحد.

