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يغادر وفد القادسية اليوم إلى كرواتيا لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للموسم الجديد، ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة هاني الملا ويضم نائب مدير عام جهاز الكرة خلف السلامة، ومدير الفريق فيصل الشمري، على أن يلتحق مدير عام الجهاز ناصر بنيان بالوفد غداً. كما يضم الوفد كلا من الإسباني بابلو فرانكو (مدرباً)، ومواطنه البرت (مدرباً مساعداً)، والأرجنتيني خوان (مدرباً للياقة)، وجاكوب (مدرباً لحراس المرمى)، بالإضافة إلى 26 لاعباً هم: أحمد الفضلي، خالد الرشيدي، حمد الخالدي، محمد القبندي، ناصر سالم، محمد خليل، صالح الشيخ، سالم البريكي، أحمد الرياحي، مشعل فواز، فيصل سعيد، محمد الفهد، اللبناني حسين غملوش، راشد الدوسري، معاذ العنزي، الغاني رشيد سومايلا، النيجيري جيمس أوكواسو، السوري أحمد عليش، أحمد صلاح، منور المطيري، علي البلوشي، فواز الشمري، حسين الكندري، والبرازيلي رونيرو.

ويتخلف عن الفريق اللاعبون الـ 11 المختارون في قائمة الأزرق وهم: ضاري سعيد، عامر المعتوق، خالد محمد إبراهيم، محمد خالد، رضا هاني، فهد الأنصاري، بدر المطوع، عبدالله ماوي، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، وعيد الرشيدي، كما لم يغادر سيف الحشان لمعاناته من إصابة سابقة.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعبون الدوليون تدريباتهم ثم ينضمون إلى تدريبات المنتخب يوم السبت المقبل، حتى موعد وصول لاعبي أندية العربي والكويت والسالمية المرتبطون بالبطولة العربية، ولاعبي كاظمة المتواجدين بمعسكر خارجي في صربيا.

وكان الأصفر خسر آخر مبارياته الودية قبل المغادرة إلى المعسكر أمام الشباب 0-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الأخير، وسجل هدف اللقاء الوحيد السنغالي إبراهيما. وشهدت المباراة مشاركة المحترف النيجيري جيمس أوكواسو مع القادسية لكنه نال البطاقة الحمراء في الشوط الثاني. وهي المباراة الودية الرابعة التي يلعبها الأصفر بعد الفوز على الساحل 2-0 واليرموك بالنتيجة ذاتها، والخسارة أمام النصر 1-2.

