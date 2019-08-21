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قال رئيس اتحاد العاب القوى سيار العنزي ان فوز منتخب الكويت بتسع ميداليات ضمن بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين الثالثة التي اختتمت قبل يومين في لبنان يعد انجاز طيبا وتأكيدا على ان رياضة العاب القوى الكويتية تزخر بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات السنية.

وذكر العنزي في تصريح للصحافيين امس عقب وصول وفد المنتخب للبلاد ان انجازات ابطال الكويت تنوعت بين ميدالتين ذهبيتين وخمس فضيات وبرونزيتين، مشيدا بما قدمه اللاعبون من مستويات طيبة في هذه البطولة التي شهدت مشاركة 10 منتخبات.

وأكد حرص الاتحاد على الاهتمام بتطوير مستوى اللاعبين اللاعبين الكويتيين في كل المراحل السنية لا سيما الصغار منهم باعتبارهم مستقبل هذه الرياضة في البلاد منوها بجهود اعضاء الجهاز الاداري والفني للفريق على جهودهم مع اللاعبين وكذلك للهيئة العامة للرياضة على دعمهم المتواصل للاتحاد «ما اسهم بتحقيق هذا الانجاز».

من جانبه، اعرب اللاعب الواعد بدر سويد عن سعادته الغامرة بتحقيق الذهب في مسابقة 800 مترا عدوا مع انجاز رقم شخصي جديد له، مضيفا ان البطولة اتسمت بالقوة لا سيما في سباقات المضمار خصوصا في المسافات القصيرة والمتوسطة.

وقال سويد ان دعم الاتحاد الكبير للمنتخب الذي تجسد باقامة معسكر قوي في تركيا قبيل انطلاقة البطولة كان له اثر طيب في تحقيقهم هذه النتائج الطيبة مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية ولكل اسرة العاب القوى الكويتية.

وكان في استقبال الوفد امين سر الاتحاد خالد خليفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الاتحاد واولياء امور اللاعبين المشاركين في البطولة.

يذكر ان لاعبي الكويت الفائزون في البطولة هم اضافة للاعب سويد كل من عبدالله محمد ميدالية ذهبية في مسابقة قذف القرص وصالح الصدر الذي نال ميدالتين واحدة قضية في مسابقة دفع الجلة وأخرى برونزية في منافسات قذف القرص. وحقق الميدالية الفضية كل من اللاعبين حسن الجدي في مسابقة الوثب الطويل وانور هادي في مسابقة العشاري وهاشم علي في مسابقة الوثب العالي وخالد عايد في منافسات الوثب الثلاثي كما نال اللاعب سليمان الماص ميدالية برونزية في مسابقة الوثب الثلاثي.

