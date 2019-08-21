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تلقى منتخب شباب كرة السلة «تحت 18 سنة» خسارة قاسية امام نظيره البحريني 95-51 اول من امس في افتتاح بطولة الخليج للشباب المقامة في البحرين لغاية 25 اغسطس الحالي، كما شهد اليوم الاول فوز عمان على الامارات 62-56، والسعودية على قطر 70-60.

ولم تكن بداية «شباب السلة» موفقة في البطولة بعد ان ظهر تأثره بصورة كبيرة في الغياب عن المشاركات الخارجية طوال فترة الايقاف التي تجاوزت اربعة اعوام حيث جاء اداء الأزرق الشاب باهتاً وضعيفاً امام المنتخب البحرين الجاهز تماماً للبطولة والمدجج بالعناصر المميزة.

ولم يدخل «شباب السلة» اجواء المباراة في البداية فتسيد البحرين اللقاء بسهولة مطلقة وانهى الربع الاول بفارق كبير وصل الى 23 نقطة 29-6.

وحاول مدرب الأزرق الكرواتي ادي دازليتش ومساعده وليد الهندي تدارك الموقف من خلال تغيير طريقة اللعب والتركيز على الجانب الدفاعي دون فائدة تذكر لينهي المنتخب البحريني الربع الثاني 31-12 متقدماً في المباراة 60-18.

واشرك مدرب البحرين لاعبيه البدلاء في الربعين الثالث والرابع اللذين شهدا تحسنا ملحوظاً للأزرق حيث انتهى الربع الثالث بتقدم البحرين 15-14 و75-32 في المباراة. واستمرت سيطرة البحرين على الربع الأخير الذي شهد افضل مستوى للأزرق لكن دون ان يقلص الفارق ما مكن البحرين من التقدم في نهاية الربع 20-19 لينهي المباراة بانتصار كبير بفارق 44 نقطة 95-51.

وقال مساعد مدرب المنتخب وليد الهندي ان الجدول لم يخدم المنتخب نظراً لأنه خاض اول مباراة له بعد الايقاف امام فريق جاهز بصورة كبيرة للمنافسة على لقب البطولة، مؤكداً ان «شباب السلة» يملك عناصر مميزة لديها افضل بكثير مما قدمته خلال مباراة البحرين، وقال :»ظهر الارتباك بشكل واضح على اللاعبين في الربعين الاول والثاني وهو ما تسبب في توسيع الفارق قبل ان يتحسن اداء الأزرق في الربعين الثالث والرابع»، مبيناً ان الفريق سيقدم بالتأكيد مستوى افضل خلال المبارايات المقبلة.

