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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء الأخضر للعراق من اجل خوض مباريات منتخب اسود الرافدين في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، على ملعب البصرة الدولي، بحسب بيان مقتضب للاتحاد العراقي الثلاثاء.ونشر الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك الثلاثاء ان «فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة»، من دون مزيد من التفاصيل. وفي هذا السياق، قال مسؤول المكتب الاعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف لوكالة فرانس برس: «تسلمنا اليوم (أمس) رسمياً اشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح باقامة مباريات المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة على ملعب البصرة الدولي».

وأضاف خلف ان «الاتحاد الدولي استند الى زيارة التقييم التي قام بها مؤخراً وفد من فيفا الى مدينة البصرة وأربيل وكربلاء وتفقد ملاعبها».وكان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لاقامة مباريات العراق «لأسباب امنية» بحسب ما جاء في الخطاب. غير ان الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى امام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، قبل ان يجمدها على هامش زيارة وفد الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.