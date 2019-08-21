دوليه

ينطلق اليوم الموسم الجديد من الدوري القطري وسط توقعات باستمرار المنافسة بين السد البطل الذي يستضيف الوكرة والدحيل وصيفه الذي يحل ضيفاً قطر، علماً بأن الفريقين فرضا هيمنتهما على اللقب منذ 2011. ومنذ صعوده الى الدرجة الأولى عام 2011، احتكر الدحيل (لخويا سابقا) لقب الدوري في ستة مواسم، آخرها عام 2018، فيما توج السد مرتين عامي 2013 و2019 ولم يفلت منهما اللقب خلال هذه الفترة سوى مرة واحدة عام 2016 حين احرزه الريان. وتؤكد جميع المؤشرات بأن الصراع سيكون ملتهبا بين السد بقيادة مدربه الجديد لاعبه السابق الاسباني تشافي هرنانديز، والدحيل بقيادة مدربه البرتغالي روي فاريا، وذلك بعد البداية الساخنة والمثيرة التي جمعت بينهما في دور الـ16 لدوري ابطال آسيا، ثم مباراة الكأس السوبر القطرية.وانتهت المواجهتان لصالح السد الذي تعادل في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال آسيا 1-1 في ملعب الدحيل، قبل ان يفوز ايابا بنتيجة 3-1 مانحا بذلك تشافي افضل بداية له كمدرب، ثم اضاف بعدها بأيام معدودة لقب الكأس السوبر بفوزه 1-0.

