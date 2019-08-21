الأزمنة و الأمكنة

كان ماتقدم من هذا المقال، وهو الجزء الأول منه حديثاً عاماً عن نشأة الكويت، وبداية سكناها. وما ورد عن هذه الفترة من معلومات جاءت في الكتب وفي أقوال الذين زاروها في فترة متقدمة من الزمن كانت خلالها في بداية تحركها إلى مستقبلها.

وكان حديثاً مستفيضاً على الرغم من أننا قصدنا به أن يكون بداية لمقالنا هذا الذي يتكون من ثلاثة أقسام. ولكن المعلومات لا بد من أن تُقَدَّم ولو اتسع بنا المجال.

وهنا نريد أن نواصل حديثنا الذي يفرضه العنوان، فَنَتَحَدَّثُ أولاً عن بعض النجوم وهم هنا مجموعة من حكام الكويت الذين حكموا في بداياتها ووضعوا الأسس التي سارت عليها فيما بعد، وهم يستحقون أن يُكتب عنهم، وأن يذكروا لأنهم بدأوا عملهم معتمدين على مقدرتهم الذاتية ومقدرة شعبهم وأسرتهم الكريمة، فساروا في عملهم، ونجحوا فيه.

وهؤلاء الذين نريد أن نذكرهم هنا هم:

1 - الشيخ صباح بن جابر (1705م)، وكان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي قد وضع له تاريخاً آخر هو: (1718م).

2 - الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر (1776م).

3 - الشيخ جابر بن عبدالله (1814م).

4 - الشيخ صباح بن جابر بن عبدالله (1886م).

5 - الشيخ عبدالله بن صباح 1891م.

وذلك وفق ما يلي:

1 - من أبرز حكام الكويت القدماء الشيخ صباح بن جابر، وهو أول حاكم للبلاد بِحَسَبِ ما ورد في كتب التاريخ الكويتية، وإن كان هذا الأمر قد صار جلياً في حلقة ماضية من مقالنا هذا.

وبحسب قول واحد من قولين أوردهما الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في كتابه: «صفحات من تاريخ الكويت» فإن الشيخ صباح بن جابر قد تولى الحكم في سنة 1718م، ولم يكن هناك إجماع على تاريخ وفاته، ولكن الشيخ ابن عيسى قرر أنه توفي في سنة 1746م، أما الشيخ عبدالعزيز الرشيد فقد ذكر أنه توفي سنة 1776م، وهي أقرب إلى واقع الحال، إذا نظرنا إلى حركة التاريخ في هذه الفترة وإلى المراسلات الخارجية التي تمت أثناءها. وفي هذه السنة تولى الحكم ابنه الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر.

تولى الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد أن أجمع الأهالي على اختياره حاكماً لهم لما يتميز به من صفات كريمة، ولم يكن هذا الرجل الكريم مستعداً لتحمل المسؤولية بقيادة هؤلاء الذين اختاروه لقيادتهم دون أن يضمن طَاعَتَهُمْ التامة في اتباع كافة أحكامه، وقد بايعوه - فعلاً - على الطاعة من الصغير والكبير، وألحوا على قبوله الحكم لما وجدوه فيه من أمانة وصدق، وحسن أخلاق واستعداد لتحمل الصعاب، وقد قام بالفعل بكل ما كان مؤملاً منه، ودامت سنوات حكمه حتى سنة 1776م، نمت فيها الكويت نمواً واضحاً، واتخذ كيانها شكل الوطن الموطد الأركان الذي تحكمه قيادة حكيمة، وتعيش على ثراه أمة مترابطة طموح تسعى باستمرار إلى التقدم، وإلى تنمية الموارد المتاحة في وطنها.

وقد كان من أهم ما عني به هو توطيد الأمن في البلاد، فسعى إلى نقل مقر الحكم من منطقة القرين التي أشرنا إليها إلى منطقة أخرى تَقَعُ إلى الشرق منها، وأقام فوق أحد تلال هذه المنطقة القلعة التي أُنشأت لحماية البلاد، وصارت أيضاً عنصر حماية للعاصمة الجديدة التي سميت (الكويت) تصغيراً لكلمة الكوت التي كانت اسماً منتشراً في المنطقة المحيطة به يطلق على القلعة أو ما شابهها. وسرعان ما ذاع اسم هذا الموضع، فسمي الكويت اعتزازاً بهذه القلعة، ثم ما لبث أن سرى على المنطقة الخاضعة لنفوذ الحاكم كلها.

وكان الوباء العظيم الذي حل بالكويت وما جاورها في سنة 1772م من أهم الأحداث التي مرت في عهده، وكان لعدد الضحايا أثر في النمو البشري للبلاد.

وقد كتب عنه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي قائلاً: «وأما سيرته فهي باتفاق الرواة حميدة مرضية، ويؤكد ذلك أن الجماعة ما اختارته وقدمته إلا لأنه أمثلُهم عقلاً، وأحسنهم سيرة، وأقربهم لاتباع الحق، وقد أصابوا المرمى في ذلك والحمد لله».

وقد توفي صباح بن جابر في سنة 1776م كما مر بنا قبل قليل بعد أن سار بالبلاد سيراً حثيثاً نحو النمو، وله من الأولاد الذكور خمسة هم: عبدالله وسلمان ومالك ومحمد ومبارك. وقد تولي حكم البلاد أكبرهم وهو عبدالله.

2 - في أعقاب وفاة والده الشيخ صباح بن جابر تولى الحكم الشيخ عبدالله بن صباح سنة 1776م وفي عهده اتسعت تجارة الكويت وامتدت حتى وصلت سفن الكويت إلى الهند والمليبار، وكان رجلاً حازماً قريباً إلى الحق، توفي سنة 1814م.

كتب عنه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي قائلاً: «تقدمت الكويت في أيامه وامتدت تجارتها إلى الهند والمليبار واليمن والعراق - كما ترى ذلك مفصلاً عند ذكرنا للتجارة - ومن المتفق عليه إن عبدالله رجل حازم قريب من الحق، محب للعدالة، حسن السياسة، لا يبت في أمر مهم إلا بعد مشاورة جماعته، ولا يخالفهم فيما يرونه صواباً».

وفي عهده حدثت معركة مشهورة تسمى معركة الرقة، وكان بنوكعب الذين يسيطرون على المحمرة في ذلك الوقت قد تحركت أطماعهم بالكويت، فخرجوا قادمين إليها من أجل احتلالها والقضاء على نظامها، ولكن أهل الكويت خرجوا إلى السفن المعادية، والتقوا معها في منطقة الرقة بالقرب من جزيرة فيلكا، واستطاعوا القضاء على أغلب سفن أعدائهم، ثم رجعوا فائزين.

وكانت خطة الكويتيين التي استندت إلى استدراج سفن بني كعب إلى منطقة الرقة من أهم أسباب النصر، إذ كان المغيرون على غير دراية بطبيعة الموقع، غير عارفين بأن الإبحار فيه لا يناسب أحجام سفنهم الكبيرة.

وعلى النقيض من ذلك، فقد كان أبناء الكويت يعرفون جيداً طبيعة بلادهم، ولهم خبرتهم ا لطويلة بطبوغرافيتها براً وبحراً، وهذه المعرفة المتراكمة لديهم عبر التاريخ دليل على صحة ما جنحنا إليه حين قلنا إن صباح بن جابر قد لا يكون هو الحاكم الأول للكويت، إذ من غير الممكن أن تتوافر دراية السُّكَّان بفنون البحر، وظروف المكان في فترة قصيرة.

وفي سنة 1790م لجأ ثويني بن عبدالله أمير قبائل المنتفق بعد تعرضه لهجوم قاسٍ من والي بغداد العثماني إثر استيلاء ثويني على البصرة، ولم يستطع الصُّمُودَ أمام القوة الكبيرة التي اتجهت إليه بغية إخضاعه ففر إلى الكويت، ومعه متسلم البصرة مصطفى أغا الكردي حيث وجدا الأمان فيها عند أميرها. وهذا دليل استقلاليٌّ مهم.

وفي عهد الشيخ عبدالله بن صباح - أيضاً - تم بناء أول سور للبلاد، بعد أن اتسعت وكثر أعداؤها، هذا السور هو السور الأول من حيث الشكل، وقد سبقه سور غير متكامل هو عبارة عن جدران تسد بعض الفتحات التي تطل على جنوب البلاد، وموضع هذا السور يبدأ من شرقي المسجد الكبير ماراً بمسجد السوق ومسجد الحداد ومسجد العدساني، إلى فريج سعود عند مسجد مديرس الحالي، يقول الشيخ يوسف بن عيسى عن بناء السور الأول المتكامل: «وكان أوله من الجهة الشرقية جناح نقعة ابن نصف الشرقي، وآخره من جهة الغرب جناح نقعة سعود القبلي، ثم زيد هذا السور في زمن جابر بن عبدالله من الجهة الغربية فصار آخره من جهة الغرب جناح نقعة ابن عبدالجليل الشرقي. وقد جعلوا للسور ستة أبواب: فالأول من جهة الشرق يسمى «دروازة ابن بطي» وهو شرقي بيت ابن نصف، والثاني « دروازة القروية» وهو يقابل محلة القناعات من جهة الجنوب، والثالث يسمى «دروازة آل عبدالرزاق» في جنوب المسجد القائم الآن، والرابع «دروازة الشيخ» وهو محل الصنقر ويسمى محل ابن دهيمان، والخامس «دروازة السبعان» وهو شرقي بيت ابن بحر حوالي مدرسة البنات الآن، والسادس يسمى «دروازة البدر» وهو بقرب مسجد الصقر، ويقال إن جنوبي بيت عثمان الراشد باب يسمى «دروازة الفداغ».

ومن أخبار الكويت في هذه الفترة (1225هـ - 1810م) أن رحمة بن جابر، وهو من الجلاهمة (فرع من العتوب) جهز سفناً تبلغ ستين سفينة ما بين الكبيرة والصغيرة بقصد غزو البحرين فسار بمن معه من الرجال من قطر لهذه الغاية، وقد وصف المؤرخ السعودي عبدالوهاب بن محمد بن تركي هذه الحادثة بقوله: «فتجهز لقتاله آل خليفة - أكابر بني عتبة - عليهم عبدالله بن أحمد بن خليفة، واستنجدوا أهل الكويت، فأتوهم عليهم جابر بن عبدالله بن صباح، ودعيج بن سلمان بن صباح، فالتقوا بين القطيف والبحرين، فاقتتلوا قتالاً عظيماً لم يسمع بمثله في جاهلية ولا في إسلام، حتى هلك بينهم سواد عظيم، فيما بين القتل بالسيف، والغرق في البحر. وربطوا السفن بعضها في بعض، والذي مع آل خليفة من السفن قريب من مائتين. فلما أثخن بعضهم بعضاً، احترقت كبار السفن المربوطة بالنار، فغرقت بمن فيها من الأحياء والأموات من الطائفتين. ولم يقتل ممن سمينا من الرؤوس إلا دعيج بن سَلْمان».

3 - ولقد كان الشيخ جابر بن عبدالله مشهوراً بالكرم كما كان مشهوراً بالشجاعة، وقد بلغ من كرمه أن كان يعد الطعام بشكل يومي ويقدمه للفقراء والمحتاجين حتى لا يشعر أحد منهم بالجوع أو يحس بتقصير الحاكم نحوه، ومن أجل ذلك فقد أطلق عليه لقب مرتبط بهذا العمل بالجليل فسمِّيَ جابر عيش، لأنه يطعم العيش (الرز) للمحتاجين يومياً، وقد بلغ من حرصه على أداء هذه المهمة أن يرسل خدمهُ لكي ينادوا في الأسواق لإبلاغ المحتاجين عندما توضع الموائد. وذلك بشكل يومي.

في سنة 1841م وقع صباح بن جابر نيابة عن أبيه جابر بياناً عن وقوفه «مع مشايخ العرب المتصالحين، من استقامة المهادنة والصلح عند صدور التعديات والتعرضات في البحر، وأن لا لي حرب ولا جدال في البحر مع جميع مشايخ العرب الداخلين في سلك الصلح والمهادنة».

ويعتبر هذا البيان من أوائل الوثائق في العلاقات الكويتية مع الخارج.

وفي عهد الشيخ جابر الأول فر راشد السعدون إلى الكويت بسبب فتنة ثارت بينه وبين الدولة العثمانية، وبقي في الكويت مكرماً معززاً «ويقال أيضاً إن جابراً أظهر له الاستعداد بمعاضدته في رد جماح الحكومة العثمانية وفي السير إليها معه بنفسه».

وفي أيامه خرجت بعض القبائل العراقية على الحكومة، واجتاحت البصرة، وأخرجت المتسلم والجند منها، يقول الرشيد: «فرمى المتسلم نفسه في أحضان جابر والتجأ إليه، فأنجده جابر بعدة سفن ملأى بالرجال والمدافع والذخيرة، وسافر فيها إلى البصرة بنفسه، فكان من أعظم المساعدين على استخلاصها وإرجاعها إلى أهلها».

وفي عهده حضرت جماعة من الإنجليز إلى جابر تطلب منه بعض التسهيلات التي منها البناء في الكويت، فلم يقبل كل ما طلبوه منه، وعندما سألوه: أتسمح للحكومة العثمانية في نزول بلدك، والبناء فيها أم تمنعها كما منعتنا؟ قال: «نمنعها من ذلك إذا كان فيه ضرر علينا وعلى بَلَدِنَا».

وفي 15/12/1821م انتقلت الوكالة التجارية البريطانية من البصرة إلى الكويت نتيجة لعدم ملاءمة الأوضاع لها هناك، وقد بقيت هنا حتى 19/4/1822م، وكان لوجودها أثر كبير في المجال الاقتصادي الكويتي.

4 - وفي سنة 1859م تولى الحكم الشيخ صباح بن جابر بَعْدَ وفاة أبيه. وكان يساعد والده ويحمل عنه جزءاً من أعباء الحكم، ولما كبر والده آلت الأحكام إليه، وكانت أيامه صفاء ورغداً من العيش وقد توفي سنة 1866م، ولم تحدث في عهده أحداث ذات بال.

5 - وجاء أوان الحديث عن آخر من أردنا ذكره في مجالنا هذا، وهو الشيخ عبدالله بن صباح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه وفق التاريخ الذي أشرنا إليه، وتوفي سنة 1892م.

وكان يعاونه على أعباء الحكم إخوته الثلاثة محمد ومبارك وجرَّاح، فتحمل الأربعة مسؤولية العمل في قيادة البلاد، وأعباء الحكم كاملة موزعة عليهم كلٌّ بحسب خبرته.

وعلى الرغم من هدوء الأحوال وسير العمل في البلاد على أفضل ما يكون، فإن بعض الأحداث قد جرت. وهي أحداث لا بد من ذكرها هنا:

1 - حدث في سنة 1871م حدث خطير جرَّ كثيراً من الأذى على أهل الكويت، وكانت تلك السنة تسمّى سنة (الطَّبعة) وفيها غرق عدد كبير من سفن الغوص الكويتية بسبب إعصار مدمّر نشأ في موقع بين عُمان والهند، وتسبب في خسائر كبيرة. ولم ينس الناس هذه الكارثة، لأن اعتماد البلاد وأهلها على مهنة الغوص على اللؤلؤ مهنة يعتاش بسببها عدد كبير من الأهالي، ويحتضنها الحاكم ويحرص على نجاحها واستمرارها.

2 - وفي هذه الفترة (فترة حكم الشيخ عبدالله بن صباح) حدث في شهر رجب لسنة 1289هـ، التي توافق سنة 1872م. حدث من أحداث الطبيعية القاسية، إذ هطل مطر غزير على الكويت بصورة لم تشهدها من قبل، ولم تَكُنْ المباني - يومذاك - قادرة على الصمود أمام الهطول الشديد من الأمطار عليها، فهدمت مساكن، وتضرر عدد كبير من السكان. وقد أطلق الأهالي على هذه الحادثة اسم (الرجبية)، وعلى السنة: سنة هَدَّامة.

وأشار الأستاذ أحمد البشر الرومي في أوراقه الخاصة إلى أمر حدث في عهد الشيخ عبدالله الصباح هو أنه قد جرى سَكُّ عملة خاصة بالكويت، ولكنها لم تدم مدة طويلة، وإنما كانت آثارها معروضة في متحف الكويت الوطني. أما حكايتها فقد وردت كاملة في كتابنا: «أحمد البشر الرومي، قراءة في أوراقه الخاصة».

ومن أحداث سنة 1871م، استنجد حاكم الأحساء وما حولها الأمير عبدالله آل سعود بالحكومة التركية بسبب قيام أخيه بالاستيلاء على الحكم عنوة. فأرسلت تركيا مجموعة من جنودها. ولكن الشيخ عبدالله بن صباح اهتم بالأمر لأنه اعتبر عبدالله مظلوماً، ولا بد أن يشارك في نجدته. فأرسل عدداً كبيراً من السفن وأرسل جيشاً برياً قاده أخوه الشيخ مبارك الصباح.

ولقد كان تدخل الشيخ عبدالله بن صباح لسبب خاص به وهو الرغبة في معاونة المظلوم الذي سلب منه الحكومة عنوة، وليس بسبب طلب الحكومة العثمانية، لأن موقف حكام الكويت من هذه الحكومة واضح منذ قال الشيخ جابر بن عبدالله عن هذه الحكومة: «نمنعها إذا كان فيه ضرر علينا وعلى بلدنا».

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هذا هو ما أردنا ذكره عن الكويت ونجومها البراقة منذ نشأتها، وسوف ننتقل إلى الحديث عن بعض نجوم الكويت من الأهالي الذين قَدَّمُوا أعمالاً مهمة واضحة.

