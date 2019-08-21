عربيات ودوليات

سيكون على الآلاف من المهاجرين واللاجئين السوريين مغادرة مدينة إسطنبول التركية اليوم، وإلا سيواجهون امكانية طردهم منها. وكانت سلطات المدينة أحاطت المهاجرين غير المسجلين لديها علما بضرورة عودتهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط التي تعاني منها أكبر المدن التركية.

ولكن عددا من المهاجرين السوريين قالوا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن العديد من هؤلاء يتم نقلهم إلى محافظة إدلب السورية التي تشهد تصعيدا في العمليات الحربية. ويقول هؤلاء إن السلطات في إسطنبول تجبر العديد من المهاجرين السوريين على التوقيع على وثائق عودة طوعية لا يستطيعون قراءتها أو فهم محتواها.

وكان الأمر بإجبار اللاجئين السوريين على مغادرة إسطنبول قد صدر في أواخر يوليو الماضي، ولم يمنحوا إلا مهلة شهر واحد للامتثال للأمر.

ويقول مراسل «بي بي سي» مارك ليوين إن نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري هربوا إلى تركيا منذ اندلاع الحرب في بلادهم في عام 2011. ويضيف إن حوالي نصف مليون سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، ولكن تقديرات تشير إلى أن العدد الكلي للوافدين السوريين يبلغ ضعف ذلك، ومعظمهم قدموا من الولايات التي سجلوا فيها لدى وصولهم إلى الأراضي التركية.

وكان حاكم ولاية إسطنبول قال في الشهر الماضي لدى اعلانه عن هذا الإجراء إن على السوريين الذين يتمتعون بحق الإقامة في المدينة حمل جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم معهم في كل الأوقات، كما أعلن عن اجراءات تدقيق مستمرة في محطات الحافلات والقطارات. وبحلول شهر أغسطس، أعيد نحو 12 ألفا من الوافدين السوريين إلى الولايات المسجلين فيها أصلا، كما احتجز أكثر من 2600 في مراكز احتجاز خاصة تديرها وزارة الداخلية التركية. وداهمت سلطات اسطنبول الآلاف من المصالح «لمنع العمالة غير المسجلة». وتشير استطلاعات الآراء في تركيا إلى تدني التعاطف في أوساط المجتمع التركي للاجئين السوريين، من 70 في المئة إلى 40 في المئة. وينظر إلى وجود هؤلاء اللاجئين والوافدين على أنه من العوامل المهمة لخسارة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية في إسطنبول هذا العام. فبعد سنوات ثمان من الترحيب بالسوريين، يبدو أن أبواب تركيا المفتوحة على وشك الإغلاق وأن مشاعر التعاطف على وشك النفاد، حسب ما يقول مراسل «بي بي سي». وتقول الحكومة التركية إن الوافدين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم يتم نقلهم إلى مناطق سورية آمنة تقع تحت سيطرة الجيش التركي. ولكن «بي بي سي» تحدثت مع سوريين في تركيا يقولون إن الكثير منهم ينقلون بالحافلات إلى محافظة إدلب التي تشهد تصعيدا في القتال في الوقت الراهن.

