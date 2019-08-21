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عواصم الوكالات: بدأ الجيش السوري عملية تمشيط جوية بطائرات الاستطلاع المسيرة لأحياء مدينة خان شيخون بعد فرار إرهابيي «جبهة النصرة» وحلفائهم تحت جنح الليل.. وفيما حذرت أنقرة دمشق «من اللعب بالنار» بعد ضربة أعاقت تقدم رتل عسكري تركي أرسل لدعم الإرهابيين في إدلب ، أكدت روسيا أنها سترد بالنار على أي استهداف لعسكرييها.

وقال مراسل وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء بريف حماة الشمالي إن وحدات الجيش السوري ترابط حاليا على مدخلي المدينة، الشمالي الذي يربط خان شيخون بمدينة معرة النعمان والغربي الذي يصلها بمدينة الهبيط، فيما ترابط وحداته في تل سكيك وبلدة سكيك على بعد نحو 12 كم شرق خان شيخون، مفسحة بذلك قناة برية ضيقة نسبيا توافد عبرها الآلاف من إرهابيي التنظيمات التكفيرية المسلحة التي كانت تنتشر في مدينة خان شيخون وفي عشرات المدن والبلدات والقرى بريف حماة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن مجاميع التنظيمات المسلحة بدأت بالفرار من خان شيخون فور سيطرة الجيش السوري على مدخل الطريق الدولي (حلب - حماة) الممتد عبر المدخل الشمالي للمدينة، متخذة لذلك طريقا زراعيا يخرج من الأحياء الشرقية للمدينة، مرورا بوادي صغير يقع بين جبل الصغير وبين تل ترعي الذي يشرف الجيش السوري عليه ناريا من مواقعه في تلال سكيك، وصولا إلى مدينة التمانعة شرقا.

وشمل انسحاب إرهابيي «جبهة النصرة» وحلفائهم أيضا ما تبقى من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي والتي تمتد على مساحة تزيد عن 1000 كم مربع، وتضم عشرات البلدات والمزارع الواسعة.

وقال المراسل إن بعض مسلحي التنظيمات المسلحة، اتخذوا مواقع لهم بمحيط نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك، ولم يتضح بعد فيما إذا كان هؤلاء سيتخذون من هذه المنطقة مواقع دائمة ملاصقة للنقطة بما يخلق واقعا جديدا يتسم بالحساسية تجاه أي عملية عسكرية قد يخوضها الجيش في المنطقة.

واعترف « المرصد السوري لحقوق الإنسان» المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن، بتقهقر الجماعات الإرهابية من مدينة خان شيخون الاستراتيجية في جنوب إدلب ومن ريف حماة الشمالي المجاور، لتصبح أكبر نقطة مراقبة تركية الموجودة في المنطقة بموجب تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت مرمى نيران قوات الجيش السوري.

وقال المرصد إن الجيش بدأ عملية تمشيط واسعة لمدينة خان شيخون.

من جهته دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو امس دمشق إلى «عدم اللعب بالنار» بعد ضربة أعاقت تقدم رتل عسكري تركي أرسل لنجدة الإرهابيين في إدلب حيث تنشر أنقرة نقاط مراقبة. وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة «على النظام ألا يلعب بالنار». وأضاف «سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا. لكننا نأمل ألا تصل الأمور لذلك»، بدون أن يعطي تفاصيل.

في المقابل ، حذر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، من مغبة استهداف قوات بلاده في سورية، وتعهد بالرد على أي استهداف للعسكريين الروس.

وكشف الوزير الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيرته الغانية أمس، بالعاصمة الروسية موسكو، عن وجود قوات روسية بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا على استمرار الاتصال العسكري بين الجيشين الروسي والتركي في سورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن أمس خلال لقائه النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، عن تسجيل تغيرات إيجابية في الوضع العسكري والسياسي في سورية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى «إخوة القتال»، أن «الرئيس السوري قال: «الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وتتواجد القوات السورية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا».

