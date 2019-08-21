عربيات ودوليات

جنيف بغداد الوكالات: اعتبر المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان، أن خطر عودة تنظيم «داعش» إلى نشاطه في سورية لا يزال قائما، ودعا إلى إحراز تقدم في العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة.

وقال شيه للصحافيين بعد محادثاته مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن في جنيف أمس: «هناك الآن خطر عودة المنظمات الإرهابية مثل «داعش»، نرى بعض المؤشرات إلى ذلك... يجب استكمال الحرب على الإرهاب».

وفي بغداد، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية إنغريت كرامب كارنباور أن تنظيم «داعش» لا يزال موجودا رغم انتهاء العمليات العسكرية، مشددة على حرص برلين على مساعدة العراق في دحر الإرهاب.

وقالت كارنباور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أن «ألمانيا ستدعم الجيش العراقي بكل قوة»، مشيرة إلى أنها «ناقشت مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق وتدريب القوات العسكرية»، مبينة أن «العراق شهد تقدما كبيرا بعد دحر الإرهاب».

