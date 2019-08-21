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بغداد الوكالات: قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي المنتمي لكتلة القرار بتهم تتعلق بالفساد. وجاء في نص وثيقة رفع الحصانة: «استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور تقرر رفع الحصانة عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي لورود شكوى ضده بتهم تتعلق بالفساد إبان فترة توليه منصب رئيس لجنة النزاهة سابقا».

وقرر الحلبوسي رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بعد طلب من إحدى محاكم النزاهة تمهيداً لمحاكمته في قضية «ابتزاز» مالك إحدى الشركات التجارية. وينتمي طلال الزوبعي إلى تحالف القرار، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في الدورة السابقة. وجاء في كتابة «رفع الحصانة» الذي وجهه الحلبوسي للقضاء أن البرلمان تلقى شكاوى «فساد» ضد الزوبعي عندما كان رئيساً للجنة النزاهة. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحصانة عن نائب في البرلمان العراقي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 12 مايو 2018.

ومن جهته كشف مصدر نيابي أمس أن رئاسة البرلمان سترفع الحصانة عن سبعة نواب آخرين بينهم أحمد الجبوري وليال البياتي ونهلة الراوي وهم مجموعة من 21 نائبا طلب القضاء رفع الحصانة عنهم. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي في تصريح صحافي إن «مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة في قضايا تتراوح بين الجنائية والفساد المالي فيما ينتظر رفع الحصانة عن آخرين في وقت لاحق في اجراء قانوني يتجيز التحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم.

