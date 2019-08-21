عربيات ودوليات

قالت مصادر أمنية مصرية، أمس، إن جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، على خلفية اتهامه بقضية رشوة. وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، داخل مكتبه أمس، بتهمة الرشوة.

وأضاف مكرم في تصريحات صحافية: «الحقيقة كانت تحوم شبهات الرشوة حوله منذ فترة، وأنا على علم بالموضوع منذ شهرين». وتابع: «تواصل معي أشخاص في الرقابة، وقالوا إنه من الممكن أخذ إجراءات ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا». وذكر مصدر لـقناة «العربية» إن أمين عام مجلس الإعلام ضبط متلبسا بالحصول على رشوة مقابل تسهيل أمور خاصة لرجل أعمال والحصول على أراضٍ. ويشغل سليم حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المجلس الذي يقوم بعمل وزارة الإعلام سابقا في مصر. وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والإشراف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة. وتولى المتهم منصب مدير الإعلام بالهيئة العامة للكتاب، وشغل منصب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الشباب، ومدير عام المتابعة بوزارة الإعلام، كما تولى عدة مناصب أخرى بوزارة الإعلام قبل إلغائها ونقل صلاحياتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

