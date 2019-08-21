عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: ألمح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الى مسؤولية اسرائيل عن «هجمات شُنت مؤخرا على مواقع ايرانية في العراق».

ونقلت القناة الاسرائيلية 13 عن نتانياهو قوله للصحافيين، خلال زيارة الاثنين الى أوكرانيا: «ليس لايران حصانة في أي مكان».

وأضاف نتانياهو في اشارة الى ايران: «سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة».

وكانت تقارير تحدثت عن هجمات نفذتها اسرائيل، الشهر الماضي، على مواقع ايرانية في العراق، وهو ما لم تعقب عليه اسرائيل حتى الآن.

وقد أعلنت اسرائيل مرارا أنها هاجمت في السنوات الأخيرة، أهدافاً تابعة لايران في سورية.

وفي هذا الصدد قال نتانياهو «نحن نعمل لمنع ايران من التموضع في سورية».

