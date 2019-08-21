عربيات ودوليات

طهران الوكالات: ألمح أمين مجلس الأمن القومي الايراني، علي شمخاني، الى أن موافقة طهران على الاتفاق النووي عام 2015 ربما كانت خطأ، لم يكن يجدر ببلاده الوقوع فيه.

وقال شمخاني، في تصريحات مع قناة «ان بي سي» الأميركية، ان «هناك من يعتقدون في ايران أن التوقيع على الاتفاق النووي كان خطأ».

وعندما سأله المذيع عما اذا كان هو واحدا من هؤلاء، قال شمخاني: «نعم.. أنا فقط أتابع وجهات نظر أمتنا، شعب ايران».

وبدأت طهران في الأسابيع الأخيرة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك ردا على تقاعس الأطراف الأوروبية عن تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق، الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي.

الى ذلك، أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن تفكك الولايات المتحدة الأميركية سيكون أسرع مما يمكن تصوره.

وفي كلمته خلال البرنامج التاسع لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة قم، قال بوردستان، ان «أميركا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم، ولكن هذا الأمر لا يظهر نظرا لأن الدولار يستخدم كأساس في المعاملات النقدية»، وذلك حسب وكالة الأنباء الايرانية «ارنا».

وأضاف أنه «لو جرى تنفيذ مشروع الغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام أميركا».

من جهة أخرى، أشار القائد العسكري الايراني، الى أن «هنالك ولايات في أميركا مثل كاليفورنيا تسعى من أجل الاستقلال، وفيها حركة تسعى لاجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الأمر ستتبعها سائر الولايات».

وقال ان «موجة واسعة من الانحلال الخلقي والمخدرات والتمييز العنصري والأرقام العالية للجريمة والقتل والانتحار متفشية في أميركا بحيث أصبحت خارج سيطرة القادة الأميركيين وأن هذه الامبراطورية ستسقط أسرع مما يمكن تصوره».

الى ذلك يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة الى باريس لمحادثات مع نظيره الفرنسي والرئيس ايمانويل ماكرون، وفق ما ذكرت وكالة ارنا الرسمية للأنباء. ونقلت الوكالة عن ظريف قوله خلال لقاء مع عدد من أفراد الجالية الايرانية في ستوكهولم مساء الاثنين «سنزور باريس الجمعة للقاء ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي» جان-ايف لودريان. ويقوم ظريف حاليا بجولة في ثلاث دول اسكندنافية وسيزور الصين «الأسبوع المقبل» بحسب ارنا.

