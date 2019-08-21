عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: حذرت وزارة الخارجية الأميركية من تقديم أي دعم لناقلة النفط الايرانية غريس 1، وقال متحدث في وزارة الخارجية الأميركية لـ«قناة الحرة» ان أي جهود لمساعدة ناقلات كتلك الناقلة من الممكن اعتبارها امدادا بالدعم المادي لجهات تصنفها الولايات المتحدة منظمات ارهابية أجنبية، مما ينطوي على عواقب محتملة تتعلق بقوانين الهجرة والجنايات الأميركية.

وأضاف المتحدث أن الخارجية الأميركية اطلعت على تقارير تفيد بأن ناقلة النفط الايرانية «غريس 1» أو «ادريان داريا» غادرت جبل طارق في اتجاه مدينة كالاماتا الساحلية باليونان.

وأضاف المتحدث أن ناقلة النظام الايراني تنقل نفطا محظورا لتمويل حملات الارهاب والطغيان التي يمارسها النظامان الايراني والسوري، مضيفا أن الخارجية الأميركية أبلغت الحكومة اليونانية، وكل موانئ المتوسط التي يجب تحذيرها مقدما من عواقب تقديم تسهيلات لتلك الناقلة، بموقفها القوي ازاء هذا الأمر.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقدمت بشكوى مدنية ضد الناقلة وأن وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا في الخامس عشر من الشهر الحالي أعلنت فيه أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الايراني من خلال نقل النفط من ايران الى سورية.

ووفقا للمسؤول الأميركي، تُعتبر محاولة امداد، أو التآمر لامداد، أو امداد منظمات ارهابية أجنبية عن علم بدعم مادي أو موارد، جريمة حسب القانون الأميركي، قد تعرض مرتكبيها لأحكام وغرامات صارمة، منها السجن حتى عشرين عاما أو السجن مدى الحياة، اذا ما أسفر مثل هذا النوع من الدعم عن وفاة شخص ما، وأن الأفراد الذين يعملون في طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الايراني قد يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة والجنسية، وأن الولايات المتحدة تنوي الغاء التأشيرات الممنوحة مسبقا لأفراد في تلك الطواقم.

