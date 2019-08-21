مال وأعمال

كشف مصدر مسؤول عن تحركات قريبة تقوم بها لجان رسمية في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة لتدقيق وفحص المعاملات التي تأخذ طابعاً مالياً وادارياً مهم، موضحاً أن تلك اللجان سيكون لديها صلاحيات متعددة منها تحويل المسؤولين عن أي تجاوزات ضارة بالمال العام لجهات التحقيق المختصة بشكل فوري.

وأضاف المصدر أن أعمال تلك اللجان التي يتوقع ان توسع نشاطها قريبا تندرج في اطار رقابة عليا على الرقابة الداخلية بالمؤسسات، مشيراً الى أن اعضاء تلك اللجان متخصصون بالشأن المالي والاداري والقانوني.

وتابع المصدر ذاته قائلاً: تنوي الحكومة اجتثاث الفساد عبر الهيئات والجهات المختصة، لكنها لن تنتظر بلاغات مترامية هنا وهناك للمحاسبة بل ستسير لجانها لكشف الفساد والقضاء عليه بشكل عاجل. ولفت المصدر الى ان جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد مميزة وملحوظة وتلك اللجان الميدانية ستساعد الى حد بعيد في تقديم المتلاعبين بالمال العام للعدالة. وأشار الى ان قرارات كثيرة وصغيرة تتخذ بعيدا عن أعين الرقابة..لكنها في الوقت ذاته تكلف المال العام الكثير والكثير. وجاءت الكويت في المرتبة 78 عالميا وفي المرتبة الثامنة عربيا على مؤشر مدركات الفساد العالمي، حيث زادت 7 درجات في ترتيب الدول.

وشهدت الكويت طفرة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بسبب هيئة نزاهة وبعض القوانين الفاعلة مثل قانون تعارض المصالح.

و يقيس مؤشر مدركات الفساد العالمي مدى الفساد بالدول بمدى انتشار الفساد في القطاع العام وتحديدا فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة والسياسيين وهو بمنزلة تحذير من اساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة واستخدام الاموال العامة لأغراض غير مشروعة واستخدام السلطة او المنصب العام في تحقيق منافع خاصة والواسطة والمحسوبية. ويعتمد مؤشر مدركات الفساد يعتمد على مصادر البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مؤسسات مستقلة متخصصة على مستوى عالمي.

وأوصى تقرير المنظمة العالمية للشفافية بأهمية تقوية الجهات الحكومية وتعزيز دور الاجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام، وبذل الحكومات المزيد من الجهود لسد الفجوة بين تشريعات محاربة الفساد وبين انفاذ وتطبيق القوانين والتشريعات وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم.

