مال وأعمال

اغلقت مؤشرات البورصة جلسة أمس على تباين، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وسط تباين في حركة التداولات.

وارتفع المؤشران العام والأول عند الاغلاق بنسبة 0.4 في المئة و0.55 في المئة على الترتيب، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس تراجعه الرابع على التوالي ليهبط 0.04 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة 26.5 في المئة لتصل الى 21.78 مليون دينار مقابل 29.63 مليون دينار بالأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول 3.5 في المئة الى 161.37 مليون سهم مقابل 155.92 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها الاتصالات بنمو نسبته 1.2 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 1.11 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.82 مليون دينار مرتفعاً 0.13 في المئة، فيما تصدر سهم «أبيار» نشاط الكميات بتداول 20.45 مليون سهم مرتفعاً 6.87 في المئة.

