مال وأعمال

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ودعاه الى خفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو، في الوقت الذي يشكو فيه من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى «وهو ما يضر بكل أسف بمناطق أخرى من العالم».

وكتب الرئيس على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «يجب خفض الفائدة الاتحادية بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمال الحاجة الى اجراءات أخرى للتخفيف الكمي.. اذا حدث هذا فان اقتصادنا سيكون أفضل والاقتصاد العالمي سيتحسن بشدة وبسرعة بما يفيد الجميع». كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008، مشيرا الى استعداده لاتخاذ المزيد من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة الغموض الناجمة عن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي أدت الى اضطراب الأسواق المالية وتراجع سندات الخزانة الأميركية الى مستويات قياسية مع ظهور تحذيرات من دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تدخل البنك المركزي الأميركي لتخفيف السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي قد خفض في الشهر الماضي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لينخفض سعر الفائدة الرئيسية الى ما يتراوح بين 2 و2,25%.

