مال وأعمال

تعرض اقتصاد ألمانيا الى مجموعة من الضغوط في الآونة الأخيرة دفعته نحو اتجاه هبوطي، لكن هل انتهى «العقد الذهبي» للاقتصاد الأكبر في أوروبا؟.

من الواضح أن ألمانيا كانت أكبر المتضررين من التباطؤ العالمي والصراعات التجارية كون برلين تعتمد بشكل أساس على الصادرات.

وبحسب « مباشر» شهدت صادرات ألمانيا تراجعاً خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي وذلك بوتيرة هي الأكبر في نحو 3 سنوات.

والأكثر من ذلك أن أحدث أرقام اقتصادية تشير الى أن أكبر اقتصاد في أوروبا أوشك على الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي بعد الانكماش الذي سجله بالربع الثاني من هذا العام.

ويُعرف الاقتصاديون الركود الاقتصادي من الناحية الفنية في الغالب على أنه انكماش في الناتج المحلي الاجمالي لمدة ربعين متتالين. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الاحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، فان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد تراجع بنحو 0.1 في المئة في الربع المنتهي في شهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة مع النمو المسجل في أول ثلاثة أشهر من العام والبالغ 0.4 في المئة.

وحذر البنك المركزي الألماني من احتمالية دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي، مع امكانية تسجيل انكماش في الربع الثالث من العام الحالي.

وبالنظر الى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، فمن غير المرجح أن يكون الربع الحالي أفضل على أية حال، ما يعني أن مخاطر الركود الاقتصادي ما تزال تلوح في الأفق. وخلال شهر يوليو الماضي، سجل النشاط الصناعي في ألمانيا واحدة من أسوأ قراءات الانكماش التي تم رصدها منذ عام 2009 بعدما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الى أدنى مستوى في 7 سنوات تقريباً، هذا فضلاً عن تراجع الانتاج الصناعي بالفترة نفسها. وفي الوقت نفسه، هبطت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا خلال يونيو/ حزيران الماضي الى أدنى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، بحسب مؤشر «زد.آي.دبليو».

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في ألمانيا، بالتزامن مع انزلاق الصناعة الألمانية - والتي تعد المحرك الأساس لاقتصاد البلاد - في فترة طويلة من الركود. ويفوق الاحباط والتشاؤم في الاقتصاد الأوروبي الأكبر النظرة المتفائلة؛ نظراً لعدة أسباب لا تختلف كثيراً عن الوضع العالمي، والتي يأتي على رأسها النزاعات التجارية اضافة الى الأزمة ذات الصلة بقطاع السيارات.

