وطن النهار

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان عضو مجلس الأمناء لؤي الصالح، أن الهيئة في اطار نهوضها بعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قد أصدرت القرار رقم 161 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2019 الصادر في اجتماعه رقم 29/2019 المنعقد بتاريخ 19/7/2019. وأشار الصالح في تصريح صحافي الى أن هذه اللجنة التي تترأسها «نزاهة» وتضم في عضويتها 21 عضوا يمثلون جميع وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية الوطنية علاوة على عضوية جمعية الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع المدني، مضيفا أن هذه اللجنة ستتولى بشكل رئيس عملية الاشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية واصدار التوجيهات العامة التي تكفل ذلك واعتماد التقارير الخاصة بحالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية واعتماد خطط عملها السنوية، كما أسند قرار تشكيل اللجنة الى كل عضو من أعضائها مهمة متابعة تنفيذ الجهة التي يمثلها لما هو مطلوب منها في اطار المحاور والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية.

وفي سياق متصل أفاد لؤي الصالح بأن الهيئة تعمل حالياً على اصدار قرار بتشكيل فرق العمل الفنية والآليات التنفيذية التي ستتولى عملية تنفيذ محاور وأولويات الاستراتيجية الوطنية وبذلك تكون الاستراتيجية الوطنية قد انتقلت من مرحلة المشاورات والاعداد الى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشدداً على أن نزاهة ستبذل قصارى جهدها لانجاح مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ايماناً منها بأن هذا المشروع وطني بامتياز وان نجاحه سيحقق طفرة وقفزه نوعية كبيرة في الجهود الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبما سيكون له مردود بالغ التأثير على موقف الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتنافسية وبيئة الأعمال.

وقال أن نزاهة تعول كثيراً على تضافر وتساند جهود جميع الجهات الوطنية الحكومية والأهلية من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشيداً بحالة الدعم المستمر الذي يوليه مجلس الوزراء لهذا المشروع من خلال حثه لجميع الجهات علي التعاون مع الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

