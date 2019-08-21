وطن النهار

زار محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، سفارة دولة الكويت لدى العاصمة الفرنسية باريس، في اطار زيارة أخوية حيث كان في استقباله السفير سامي السليمان وأركان السفارة، وأقيمت مأدبة غداء على شرفه بمقر السفارة بدعوة السفير السليمان وحضور أعضاء السفارة وعدد من الدبلوماسيين.

ورحب السفير وأعضاء السفارة، بالشيخ فيصل الحمود، وتبادلوا الأحاديث الودية وعلاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته شكر الشيخ فيصل الحمود، السفير السليمان وأعضاء السفارة على حسن الترحيب والحفاوة والاستقبال، مشيدا بعملهم وجهودهم الدبلوماسية المتميزة، فضلا على دورهم الوطني لخدمة السياح الكويتيين.

