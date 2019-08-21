loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فيصل الحمود زار سفارتنا في باريس والسليمان أولم له


زار محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، سفارة دولة الكويت لدى العاصمة الفرنسية باريس، في اطار زيارة أخوية حيث كان في استقباله السفير سامي السليمان وأركان السفارة، وأقيمت مأدبة غداء على شرفه بمقر السفارة بدعوة السفير السليمان وحضور أعضاء السفارة وعدد من الدبلوماسيين.
ورحب السفير وأعضاء السفارة، بالشيخ فيصل الحمود، وتبادلوا الأحاديث الودية وعلاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
من جهته شكر الشيخ فيصل الحمود، السفير السليمان وأعضاء السفارة على حسن الترحيب والحفاوة والاستقبال، مشيدا بعملهم وجهودهم الدبلوماسية المتميزة، فضلا على دورهم الوطني لخدمة السياح الكويتيين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة