وطن النهار

يستضيف ديوان المحاسبة حلقة نقاشية مع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصين الشعبية حول موضوع «مكافحة الفساد المالي والاداري» وذلك تفعيلاً لاتفاقية التعاون الثنائية المبرمة بين الجهازين، خلال الفترة من 26-28 أغسطس 2019.

وقالت مدقق ادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية طيبة الهاجري إن الحلقة النقاشية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين وتبادل الخبرات فيما بينهما والاستفادة من المواضيع المتعلقة بأمور مكافحة الفساد المالي والاداري. وأكدت الهاجري أن الحلقة النقاشية ستتناول عدة محاور منها مفهوم ومجالات الفساد المالي والاداري، الفرق بين الفساد المالي والاداري والملاحظات على الجوانب المالية والادارية، وأضافت أن الحلقة ستتطرق الى المعايير الدولية الصادرة بشأن مكافحة الفساد، بالاضافة الى أساليب وأدوات اكتشاف الفساد المالي والاداري.

وأشارت الى أنها ستتضمن طرق مكافحة الفساد المالي والاداري، وأثر الفساد المالي والاداري، ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعالة لضبط الفساد المالي والاداري، بالاضافة الى اعداد التقارير الرقابية حول حالات الفساد المالي والاداري. جدير بالذكر أن ديوان المحاسبة وقع اتفاقية تعاون مع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصين الشعبية بهدف تنمية وتطوير التعاون بينهما وتعزيز العلاقات المتبادلة، الأمر الذي يسهم في دعم العلاقة المميزة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

