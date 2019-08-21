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«الشؤون»: نقل 157 موظفاً من «تنمية المجتمع»


قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، توزيع 157 موظفا وموظفة يعملون في إدارة تنمية المجتمع إلى 3 إدارات مختلفة بناء على كتاب فريق تدقيق ديوان المحاسبة بالوزارة المؤرخ في 22 يوليو الماضي، حيث اعتمدت الوكيلة بالانابة هناء الهاجري، 3 قرارات تقضي بنقل الموظفين، الأول بشأن نقل نحو 59 موظفا من إدارة تنمية المجتمع إلى إدارة الجمعيات الاهلية، والثاني يقضي بنقل 52 موظفا من إدارة تنمية المجتمع إلى إدارة الرعاية الاسرية، والاخير يقضي بنقل 46 موظفا من إدارة تنمية المجتمع إلى إدارة المرأة والطفولة، مشيرة إلى أنه تم نقل الموظفين بنفس المسميات الوظيفية، وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.


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