وطن النهار

اقام مركز الاحقاقي الثقافي بالتعاون مع حسينية الـ «بوحمد» احتفالا بمناسبة عيد الغدير الاغر حيث افتتح الاحتفال بكلمة لسماحة الشيخ حسين المطوع استهلها بالتأكيد على ان عيد الغدير هو يوم اكمال الدين واتمام النعمة وهو من اعياد الله لافتا الى انه يجب علينا ان نوقن بان الله عزوجل يقوم الامور بميزان وحكمة واتقان.

وقال المطوع: «ان عيد الغدير هو عيد الله الاكبر وعيد آل محمّد (عليهم السلام)، واسم هذا اليوم في السّماء يوم العهد المعهود، واسمه في الارض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود، مضيفا سُئِل الامام الصّادق (عليه السلام) هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها حُرمة، قال الراوي وأي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام».

ولفت الى انه بعد ان اتم الرسول صلى الله عليه واله سلم الحج وفي طريق العودة يوم الـ 18 من شهر ذي الحجة الحرام امر الله عزوجل النبي بتنصيب علي وليا للمؤمنين بقوله تعالى (يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس).

وذكر المطوع أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم خطب في المؤمنين خطبة طويلة جاء فيها (أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ - ثلاثا- وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف، ثم رفع يد علي وقال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله) الى اخر الخطبة حيث هلل المؤمنون وبايعوا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وقبل ان ينفضوا جاء الوحي بقوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

واشار الى ان كل نبي من الانبياء جعل الله نبوته خاصة لقومه الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فلم يكن معه نبي اخر في زمانه فابراهيم كان معه لوط وموسى كان معه شعيب و عيسى كان معه يحيى وزكريا عليهم السلام وكلهم انبياء، مضيفا: الله عزوجل جعل نبوة الانبياء نبوة خاصة وعلى قوم معين فنبوة نوح جعلها الله على البشر عامة الا أن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقد جعل الله نبوته عامة مطلقة على كل ما خلق وانشأ الله في عالم الخلق فكان امير المؤمنين وليا وخليفة للرسول صلى الله عليه واله وسلم.

وتخلل الاحتفال فقرة الاهازيج والمدائح الحسينية بمشاركة كل من الرادود خليل بوحمد والرادود جواد الصحاف وفرقة خدام الشريعة والشاعر علي السقاي.

