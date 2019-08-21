وطن النهار

تفتتح وزارة التربية صباح اليوم ممثلة في إدارة المشاريع، روضة ابن حيان الكائنة بمنطقة الأحمدي التعليمية التي نفذتها على نظام الخلايا الشمسية بنظام الربط مع شبكة الكهرباء بقيمة 257 ميغاوات سنويا بتوفير حوالي ثلث الاستهلاك الكامل للمبنى، وذلك بكلفة نحو مليون و800 ألف دينار في إطار النهج الجديد لتشغيل المباني المدرسية الذكية بالتصاميم العصرية الحديثة التي تسهم في خلق البيئة الجاذبة للطلبة.

من جانبه، واصل وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، زياراته الميدانية للمناطق التعليمية، حيث عقد اجتماعا بحضور وكيل المنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين مع مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني والمكلفين بمتابعة جهوزية المدارس في المنطقة، حيث ركز الاجتماع على صيانة التكييف ومبردات المياه والكتب الدراسية والأثاث المدرسي مع أهمية تحديد رقم طوارئ على مدار الساعة للإبلاغ عن أي طارئ، إلى جانب تزويد المكلفين بأسماء المهندسين المسؤولين عن المدارس للتواصل المباشر معهم.

وأكد وكيل المنشآت الياسين، أن القطاع يعمل طوال اليوم للتأكد من جهوزية مرافق المدارس وتذليل جميع المعوقات لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي دون معوقات، مشيرا إلى أن مهندسي القطاع على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

في سياق متصل، أكد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة منصور الظفيري، بدء المكلفين بالعمل في جميع المدارس لمتابعة جهوزية واستعداد المؤسسات التعليمية الحكومية لاستقبال الهيئة الادارية والتعليمية والإشراف على عمليات صيانة وتنظيف جميع المرافق والمباني المدرسية وتشغيل التكييف وبرادات المياه ومتابعة ما تم انجازه في اجازة الصيف من صيانة للمرافق الحيوية في المبنى المدرسي، وجميع احتياجات الصيانة اللازمة التي تم رفعها مسبقا من المنطقة التعليمية من خلال تقارير مديري المدارس لإدارة الشؤون الهندسية.

