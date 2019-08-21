وطن النهار

طالب فريق من أصحاب قسائم «المتقاعدين» في منطقة أمغرة المجلس البلدي بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة لإعادة النظر بالموقع الجديد «سكراب النعايم» وذلك لسوء الموقع وعدم ملاءمته للنشاط، وذلك لكثرة الرمال المتحركة والمتطايرة والكثبان الرملية.

واوضح الفريق في شكوى للمجلس البلدي حصلت عليها «النهار» من أجل عرضها على لجنة الاعتراضات والشكاوى في المجلس أن الرمال غمرت ودفنت قسائمهم والبضائع ما تسببت لهم في خسائر فادحة وتوقف جميع أنشطتهم.

وأفاد بأنه لايمكن ممارسة أي أعمال حرفية أو خدمية في المنطقة المذكورة، مؤكدين أن المنطقة لاتصلح إلا للدراكيل أم المرادم، ما أدى إلى هجرة أصحاب القسائم وترك هذه الحرفة، واضطرارهم لبيع قسائمهم للتخلص من أعبائها وديونها والتزاماتها.

وقال الفريق إن طبيعة عملهم في السكراب «إعادة التدوير» تحتاج لمواقع معينة ذات طابع خاص ، لاسيما أن السكراب يلعب دورا مهما في حماية البيئة وتجميع المواد الممنوع ردمها وتهيئتها لإعادة تدويرها، مطالبين المسؤولين بزيارة ميدانية للموقع للوقوف على الكارثة التي يعيشونها.

من جانه آخر، كلف مدير عام البلديه المهندس احمد المنفوحي الأجهزة الرقابية بتشكيل فرق ميدانية للعمل علي فتح الممرات النافذة على البحر دون استثناء احد وإزالة اي حواجز او تعديات على املاك الدولة من شأنها إعاقة تلك الممرات.

