وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة، بأن النقابة تضع كل إمكانياتها وطاقاتها وكوادرها النقابية في سبيل تحقيق المشاريع التنموية التي تقوم بها البلدية في موضع التنفيذ وذلك من خلال تدريب وتشجيع العاملين وإبراز دور الكوادر الوطنية وتحسين ورفع الأداء والإنتاج والمشاركة الفعالة كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذه المشاريع الوطنية.

وأشار العراده إلى أن المشاريع التنموية التي تقوم بها البلدية هي المدن العمالية وتطوير خليج الصليبخات والواجهة البحرية لمحافظة الجهراء ومواقع ردم النفايات والمركز الخدمي الترفيهي في العقيلة ومعالجة النفايات الصلبة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد في تصريح له بأن هذه المشاريع التنموية ستكون رافداً جديداً للدولة الهدف منها خلق صناعة سياحية وزيادة الدخل ومعدلات النمو التجاري والسياحي في الكويت ومن أجل تحقيق هذه المشاريع التنموية فإنها تتطلب تضافر كل الجهود والتكاتف والتلاحم لإنجاحها كون أن بلدية الكويت شريك أساس وفعال في عملية التنمية القادمة التي ستشهدها الدولة.

وذكر العرادة أن الهدف من هذه المشاريع هو تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية وإيجاد سكن ملائم للعمالة الوافدة وفق المعايير البيئية والصحية والعمرانية وتلبي جميع الاحتياجات العامة والتجارية والترفيهية وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة بمواصفات بيئية عالمية ومعالجة الردم الصحي وتقليص هدر واستنزاف الأراضي المستغلة للردم غير الصحي وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين لتحسين الأداء وإقامة مركز خدمي ترفيهي يحتوي على أنشطة ترفيهية وسينما وصالات وألعاب وأنشطة ثقافية ومعارض فنية وقاعات للرسم والموسيقى ومكتبة وقاعة تراث وأنشطة تجارية أخرى. وإلى زيادة عدد المشاريع الترفيهية والتجارية على الشريط الساحلي للدولة.

